La Federazione Olandese Nomina Nuovi Allenatori Per I Talenti Junior

La Federazione Olandese (KNZB) ha annunciato di aver occupato tutti i posti di allenatore disponibili presso i suoi centri federali.

Gli allenatori della Nazionale hanno avuto il contratto esteso fino alle Olimpiadi del 2021.

A Marcel Wouda, che guida l’Eindhoven Training Center, e Mark Faber, che guida l’Amsterdam Training Center, si sono aggiunti Job van Duijnhoven, Harm Rozenga e Robin van Aggele.

Il riassetto rientra nel piano di sviluppo e crescita dei talenti più giovani. Job van Duijnhoven, ad esempio, allenerà proprio i nuotatori junior olandesi, dopo aver allenato in Australia per sette anni.

“Dopo un periodo meraviglioso ed educativo a Sydney, volevo tornare in Olanda. Ora che si è presentata l’opportunità di lavorare come allenatore a tempo pieno ad Amsterdam, la scelta è diventata molto più facile. Non vedo l’ora di poter lavorare come allenatore a tempo pieno ad Amsterdam. Non vedo l’ora di iniziare questo lavoro. ”

Energie da convergere sui giovani anche dietro l’assunzione di Van Aggele e Rozenga. I due lavoreranno all’Aia, allenando gli atleti junior e supervisionando il comitato organizzatore.

Dopo l’annuncio, il direttore tecnico della KNZB Andre Cats ha commentato:

“Con questi ultimi appuntamenti, abbiamo occupato tutte le posizioni di allenatore per il prossimo periodo all’interno dei C.O. e degli HPC. Dall’inizio della crisi con il coronavirus, il 15 marzo, abbiamo lavorato sodo per raggiungere questo obiettivo a un ritmo accelerato. Abbiamo così compiuto una serie di passi per l’ulteriore specializzazione della professione di allenatore di nuoto nei Paesi Bassi. Sono convinto che un passo nella professionalizzazione può essere fatto anche presso altri club, se si guardano insieme le opportunità sul posto. ”