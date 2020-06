Kyle Chalmers “Non Mi Fido Dei Miei Avversari Doping Diffuso Nel Nuoto”

Kyle Chalmers, l’australiano campione olimpico in carica nei 100 metri stile libero, ha rilasciato dichiarazioni sulla diffusione del doping nel nuoto.

Chalmers ritiene che il doping sia così diffuso da non potersi fidare di metà dei suoi avversari.

Ospite nel Podcast di Phil Davis, ha dichiarato:

“C’è un sacco di doping che va avanti ovunque nel nuoto”.

“Sai che sta succedendo. So che probabilmente non posso fidarmi della metà dei ragazzi contro cui sono in competizione”.

“Noi, come squadra di nuoto australiana, siamo ovviamente contrari. Guarda Shayna Jack. Quest’anno ha fallito un test antidroga ed ha ricevuto una sospensione di quattro anni solo perché odiamo i truffatori [nel doping] in Australia”.

Un altro australiano ha manifestato apertamente contro il doping. Mack Horton, ai Mondiali FINA di Gwangju, si rifiutò di salire sul podio insieme al vincitore del titolo mondiale dei 400 metri stile libero Sun Yang.

Horton non ha mai nascosto la sua opinione sul campione cinese, che ora sta scontando una sospensione di otto anni.

Kyle Chalmers ha dichiarato di ammirare il coraggio del suo compagno di nazionale, e di averlo sostenuto nel periodo seguente.

“Per me, Mack si è alzato in piedi contro Sun Yang e ha fatto un grande annuncio in merito” , ha detto Chalmers.

“Ho sostenuto Mack da lontano. Non avevo intenzione di andare sui media e di oppormi, è una cosa grossa da fare. Ci vuole molto coraggio ed è stato un periodo molto spaventoso per Mack”.

“Ora tutto si è capovolto. I cinesi sostengono Mack e si sono rivoltati contro Sun Yang perché è un bugiardo e ha mentito loro”.

Fonte citazioni abc.net

