Kurzbahn-WM: Marius Kusch mit Bestzeit ins Finale 50 m Schmetterling

2018 FINA Kurzbahnweltmeisterschaften

Am vierten Finalabend erreichte Aliena Schmidtke einen achten Platz über 50 m Schmetterling in 25,76 Sekunden (PB 25,49). Christian Diener schwamm ebenfalls auf den achten Platz über 50 m Rücken in 23,49 Sekunden. Eine Bestzeit hatte er über 50 m Rücken als Startschwimmer der 4 x 50 m Mixed Lagenstaffel in 22,91 Sekunden aufgestellt. Und Sarah Köhler wurde Siebte über 400 m Freistil in 4:03,28 Minuten.

Über 100 m Brust wurde Jessica Steiger 18. in 1:06,47 Minuten (PB 1:05,66). Damian Wierling belegte den 25. Platz über 50 m Schmetterling in 23,36 Sekunden.

Marius Kusch erreichte sicher das Finale über 50 m Schmetterling in neuer persönlicher Bestzeit von 22,44 Sekunden. Schneller waren nur der Weltrekordhalter Nicholas Santos und Chad le Clos.

Finalisten 50 m Schmetterling

WR – Nicholas Santos – 21.75 – 2018

CR – Chad le Clos – 21.95 – 2014

Nicholas Santos – BRA – 21.96 Chad le Clos – RSA – 22.34 Marius Kusch – GER – 22.44 Takaya Yasue – JPN – 22.52 Mikhail Vekovishchev – RUS – 22.56 Dylan Carter – TTO – 22.62 Takeshi Kwamoto – JPN – 22.74 Ryan Coetzee – RSA – 22.75

Staffel = Weltrekord durch die USA. Über 4 x 50 m Freistil konnten die US Herren in 1:21,80 Minuten mal wieder Gold mit Weltrekord holen.

Ergebnis 4 x 50 m Freistil, Männer

WR – Russia – 1:22.60 – 2014

CR – Russia – 1:22.60 – 2014

WJ – 1:27.46 – BEST TIME

USA – 1:21.80 Russia – 1:22:.22 Italy – 1:22.90

Die Holländerin Ranomi Kromowidjojo ist auch eine Klasse für sich: In 24,47 Sekunden stellte sie einen neuen Veranstaltungsrekord über 50 m Schmetterling auf. Nur 0,11 Sekunden über dem Weltrekord von Therese Alshammar aus dem Jahr 2009.

Ergebnis 50 m Schmetterling, Frauen

WR – 24.38 – Therese Alshammar – 2009

CR – 24.58, – Sarah Sjostrom – 2014

WJR – 25.14 – Rikako Ikee – 2017

Der Russe Kliment Kolesnikov verbesserte den Juniorenweltrekord über 100 m Lagen und den Veranstaltungsrekord mit einer Zeit von 50,63 Sekunden. Weltrekordhalter Vlad Morozov trat über diese Strecke nicht an.

Ergebnis 100 m Lagen, Männer

WR – 50.26 – Vladimir Morozov – RUS – 2018

WJR – 50.90 – Kliment Kolesnikov – RUS – 2018

Zum vierten Mal in Folge gewann Katinka Hosszu die 100 m Lagen. Die Weltrekordhalterin konnte in 56,67 Sekunden die Japanerin Runa Imai in Schach halten. Dritte wurde Alia Atkinson.

Ergebnis 100 m Lagen, Frauen

WR – Katinka Hosszu – 56.67 – 2015

Katinka Hosszu – HUN – 57.26 Runa Imai – JPN – 57.85 Alia Atkinson – JAM – 58.11

Die Australierin Ariarne Titmus stellte übe 400 m Freistil einen neuen Weltrekord in 3:53,92 Minuten.

Ergebnis 400 m Freistil, Frauen

WR – Wang Jianjiahe – 3:53.97 – 4 OCT 2018

CR – Mireia Belmonte Garcia – 3:55.76 – 2014

WJ – Wang Jianjiahe – 3:53.97 – 2018

Ariarne Titmus – AUS – 3:53.92 Wang Jianjiahe – CHN – 3:54.56 Li Bingjie – CHN – 3:57.99

Weitere Ergebnisse:

Vlad Morozov siegt über 50 m Freistil in 20,33 Sekunden vor Caeleb Dressel.

siegt über 50 m Freistil in 20,33 Sekunden vor Caeleb Dressel. Olivia Smoliga war die schnellste Frau in 26,06 Sekunden im Semifinale über 50 m Rücken. Carolin Pilhatsch aus Österreich legte die zweitschnellste Zeit in 26,21 Sekunden vor.

war die schnellste Frau in 26,06 Sekunden im Semifinale über 50 m Rücken. Carolin Pilhatsch aus Österreich legte die zweitschnellste Zeit in 26,21 Sekunden vor. Die 50 m Rücken der Herren gewann Evgeny Rylov in 22,58 Sekunden.

in 22,58 Sekunden. Schnellste ins Finale über 100 m Brust war Alia Atkinson in 1:04,07 Minuten.

in 1:04,07 Minuten. Brasilien konnte in neuer Weltrekordzeit die 4 x 200 m Frestilstaffel der Männer gewinnen.

Die Ergebnistabellen stellte Robert Gibbs zusammen.