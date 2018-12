Kurzbahn-WM: Live Bericht, letzter Finalabend

2018 FINA Kurzbahnweltmeisterschaften

Und da ist er schon wieder – der letzte Finalabschnitt der Kurzbahnweltmeisterschaften 2018. “Last one, fast one” – wollen wir mal abwarten, was die deutschen und internationalen Schwimmstars heute noch zu bieten haben.

Auf Bahn 8 gingen eröffneten die deutschen Damen den Abend mit der 4×50 m Freistilstaffel. Die US Girls gewannen das Rennen, mit einem neuen Championship Record. Team Germany erreicht den achten Platz in 1:38,70 Minuten in der Besetzung Jessica Steiger (24,63), Marie Pietruschka (24,73), Annika Bruhn (24,55), Reva Foos (24,79). Die schnellste Startzeit schwamm in 24,04 Holly Barrett aus Australien, die schnellste Zeit mit fliegendem Start legte Mallory Commerford, USA, mit 23,28 vor.

Über die 1500 m Freistil der Männer ging Gregorio Paltrinieri erst einmal unter Weltrekord an, gefolgt von Mykhailo Romanchuk. Bei 700 m hat sich an der Reihenfolge noch nichts geändert. Den Weltrekord hält der Italiener in 14:08,06 Minuten, aufgestellt 2015. Der deutsche Rekord wird gehalten von Jan Wolfgarten in 14:20,44, aufgestellt 2009. Der schnellste 1500 m Freistilschwimmer auf der Kurzbahn war in diesem Jahr Florian Wellbrock in 14:29,27 Minuten.

Nach 1200 m kam Romanchuk wieder an Paltrinieri heran, der zu diesem Zeitpunkt auch über dem Weltrekord lag. Und tatsächlich ging die Strategie von Romanchuk auf, der auf der letzten Bahn an Paltriniere vorbeizieht und in neuem Veranstaltungsrekord von 14:09,14 vor Gregorio Paltrinieri (14:09,87) siegt.

In einem 100 m Freistilrennen kann eigentlich alles passieren: Mit den schnellsten Zeiten zogen Chad Le Clos, Vladimir Morozov und Caeleb Dressel in dieses Finale ein. Morozov ist neben dem Weltrekordhalter Leveaux der einzige Mann, der jemals die 100 m Freistil auf der 25 m Bahn unter 45 Sekunden geschwommen ist und zwar erst vor einigen Wochen beim World Cup.

Bis 90 Meter konnte Vlad Morozov die Führung halten, dann zog aber Caleb Dressel an ihm vorbei. Seine Siegerzeit: 45,62 vor Morozov 45,64 und Chad Le Clos 45,89 Sekunden.

Den Weltrekod über 200 m Brust hält bei den Frauen seit 2009 Rebecca Soni aus den USA in 2:14,57 Minuten. Dieser wird heute wohl nicht in Gefahr sein. Nach 100 m führte die Chinesin Yu das Feld an, nach 150 m übernahm die Amerikanerin Galat. Die Amerikanerin Annie Lazor hat ihre Hände zuerst an der Wand in einer Zeit von 2:18,32 vor Bethany Galat in 2:18,62. Für Annie Lazor ist es ihr erster großer internationaler Wettkampf und ihr erstes Jahr im US Nationalteam. Jessica Steiger hatte ihre Teilnahme abgesagt, sie startet heute noch in 2 Staffeln.

Bisher: Drei Goldemdaillen für die USA!!!!!