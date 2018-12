Kurzbahn-WM: Schwingenschlögl schwimmt Deutschen Rekord, 50 m Brust

2018 FINA Kurzbahnweltmeisterschaften

Bisher war Fabian Schwingenschlögl nicht so richtig mit dem Verlauf der Weltmeisterschaften zufrieden, aber am vorletzten Tag haute er dann noch mal so richtig einen raus: In 25,87 Sekunden zog er nicht nur als Zweitschnellster ins 50 m Brust Finale ein, sondern verbesserte auch seinen eigenen deutschen Rekord.

Bei den europäischen Kurzbahnmeisterschaften 2017 war er erstmalig unter 26 Sekunden geblieben, nun hat er den die deutsche Bestmarke auf 25,87 Sekunden verbessert.

Schneller war heute nur der Weltrekordhalter Cameron van der Burgh aus Südafrika. Im Finale werden noch schnelle Brustschwimmer wie Kirill Prigoda und Ilya Shymanovich sein.