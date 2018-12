Jessica Vall: “si estoy en las finales se puede luchar por todo”

2018 SC Worlds Previews: Atkinson Looking For Breaststroke Three-Peat Alia Atkinson and Ruta Meilutyte share the 100 breast world record, and will go head-to-head in Hangzhou.

Cesare Butini: Il Livello E' Alto. Puntiamo A Più Finali Possibili CAMPIONATO MONDIALE IN VASCA CORTA FINA 2018 11/16 Dicembre 2018 Hangzhou (Cina)

2018 SC World Previews: Andrew, Wang & Seto Seek IM Title Defenses China’s Wang Shun will look to defend his 200 IM SC World title on home soil in Hangzhou.