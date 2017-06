Jessica Steiger schwimmt deutschen Rekord über 200 m Brust

129. Deutsche Meisterschaften

15. bis 18. Juni

50 m Bahn

Schwimm- und Sprunghalle im Europasportpark (SSE), Berlin

Qualifizieren können sich die Schwimmer nur über die Olympischen Strecken, von den Sprintdistanzen also nur die 50 m Freistil. Noch nicht zum Tragen für die deutschen Schwimmer kommen bisher die kürzlich von der FINA erstmalig bei den Olympischen Spielen in Tokio im Programm ergänzten Wettbewerbe. Die 800 m Freistil bei den Herren, 1500 m Freistil bei den Damen sind nicht Bestandteil der deutschen Nominierungsliste, beide Wettbewerbe werden jedoch bei WMs geschwommen. Vielleicht kann kurzfristig auf die Aufnahme der 4 x 100 m Mixed Lagenstaffel ins olympische Wettkampfprogramm noch reagiert werden, gewannen die deutschen Schwimmer doch Bronze 2015 in Kasan (Glania, Feldwehr, Wenk, Bruhn).

Poul Zellmann qualifiziert sich mit seiner Zeit von 3:47,68 für die Weltmeisterschaften in Budapest , denn über die 400 m Freistil muss die Norm im Vorlauf erbracht werden. Seine Zeit bedeutet persönliche Bestzeit.

Weiterhin kann Fabian Schwingenschloegl im Vorlauf die Chance wahren, ebenfalls nach Budapest zu fahren, er schafft die Vorlaufnorm über 100 m Brust in neuer persönlicher Bestzeit von 1:00,04 Minuten.

400m Freistil Frauen FINALE

Deutscher Rekord 04 :05 ,84 Anke Möhring SC Magdeburg

Qualifikationszeiten offene Klasse: Vorlauf 4:04,36

Qualifikationszeiten U23 (Jg. 95 u. jünger): Vorlauf 4:10,57

(Zeiten müssen im Vorlauf erreicht werden)

Im Final packten alle Schwimmerinnen noch mal eine Schüppe Geschwindigkeit drauf, aber die Normzeit für die WM hätte im Vorlauf geschwommen werden müssen. Es siegt Sarah Köhler in 4:08,30. Isabel Gose hätte mit ihrer Leistung im Finale in 4:10,00 die Quali für die WM geschaffte, wäre sie diese Zeit im Vorlauf geschwommen. Auf jeden Fall wird sie aber bei der Junioren WM dabei sein. Und ist ja gerade mal 15 Jahre alt. Unzweifelhaft ist sie ein großes Talent.

Das Ergebnis:

1. Sarah Köhler 1994 SG Frankfurt 0.73 04:08,30 Deutsche Meisterin 2017 00:28,66 00:59,36 01:30,62 02:02,29 02:33,89 03:05,68 03:37,59 04:08,30

2. Johanna Friedrich 1995 SC Magdeburg 0.68 04:09,36 00:28,95 01:00,02 01:31,72 02:03,57 02:35,62 03:07,44 03:38,79 04:09,36

3. Isabel Marie Gose 2002 Potsdamer SV 0.78 04:10,00 00:28,90 00:59,96 01:31,73 02:03,78 02:35,94 03:08,12 03:40,02 04:10,00

4. Lil Zyprian 1998 SV Nikar Heidelberg 0.70 04:16,52 00:29,36 01:01,41 01:33,99 02:07,00 02:39,64 03:12,57 03:45,27 04:16,5

5. Jeannette Spiwoks 1998 SG Essen 0.82 04:16,89 00:30,38 01:02,28 01:34,72 02:07,21 02:39,59 03:12,52 03:45,02 04:16,89

6. Rosalie Käthner 1997 SC Wasserfreunde Fulda 0.79 04:19,55 00:29,81 01:01,48 01:34,47 02:07,34 02:40,22 03:13,24 03:46,54 04:19,55

7. Patricia-Lucia Wartenberg 1996 W98 Hannover 0.75 04:24,99 00:30,07 01:02,89 01:35,86 02:09,76 02:43,40 03:17,74 03:51,66 04:24,99

8. Luisa Winkler 1998 SSG Saar Max Ritter 0.79 04:30,25 00:31,25 01:04,53 01:38,50 02:12,70 02:47,00 03:21,43 03:56,04 04:30,2

400m Freistil Männer FINALE

Deutscher Rekord 03:40,07 Paul Biedermann SV Halle/Saale

Qualifikationszeiten offene Klasse: Vorlauf 3:45,43

Qualifikationszeiten U23 (Jg. 95 u. jünger): Vorlauf 3:48,15

(Zeiten müssen im Vorlauf erreicht werden)

Und noch einmal persönliche Bestzeit: Poul Zellmann gewinnt die 400 m Freistil in 3:47,49, schiebt sich auf Platz 14 der Weltrangliste 2017.

A-Finale

1. Poul Zellmann 1995 SG Essen 0.76 03:47,49 Deutscher Meister 2017 00:26,52 00:55,11 01:24,12 01:53,20 02:22,15 02:51,08 03:19,85 03:47,49

2. Clemens Rapp 1989 Neckarsulmer Sport-Union 0.77 03:48,31 00:26,73 00:55,51 01:24,43 01:53,76 02:22,83 02:52,23 03:21,05 03:48,31

3. Henning Mühlleitner 1997 SV Schwäbisch Gmünd 0.71 03:50,93 00:27,00 00:55,67 01:24,76 01:54,37 02:23,70 02:53,24 03:22,70 03:50,93

4. Fynn Minuth 1997 SG Bayer 0.77 03:52,53 00:26,86 00:55,76 01:25,03 01:54,65 02:24,22 02:53,73 03:23,58 03:52,53

5. Max Nowosad 1995 SG Stadtwerke München 0.68 03:53,53 00:26,88 00:55,82 01:25,30 01:54,68 02:24,24 02:54,58 03:24,37 03:53,53

6. Daniel Kober 1997 SSG Saar Max Ritter 0.70 03:54,15 00:27,35 00:56,62 01:26,56 01:56,35 02:26,26 02:56,17 03:25,79 03:54,15

7. Moritz Brandt 1998 SG Essen 0.65 03:56,64 00:26,97 00:55,78 01:24,92 01:54,79 02:24,79 02:55,18 03:26,16 03:56,64

8. Jannik Höntsch 1998 SV Halle / Saale 0.74 04:01,86 00:27,40 00:56,67 01:27,09 01:57,90 02:28,91 02:59,96 03:31,37 04:01,86

200m Brust Frauen Finale

Deutscher Rekord 02:25,33 Birte Steven AM TV-FTV Hamburg

Qualifikationszeiten offene Klasse: Vorlauf/Endlauf: 2:26,58/2:22,87

Qualifikationszeiten U23 (Jg. 95 u. jünger): Vorlauf/Endlauf: 2:25,91/2:25,18

Und Jessica Steiger hat es wirklich geschafft und einen neuen deutschen Rekord über 200 m Brust aufgestellt in 2:25,00. Die Schwimmerin, die für den VFL Gladbeck startet, hatte bei der Eröffnugspressekonferenz angekündigt, dass sie sich zwar außer Reichweite der Qualifikationsnorm für die WM sehen würde, aber den deutschen Rekord zumindest könne sie vielleicht knacken. Sie verbesserte den alten Rekord um 0,33 Sekunden. Und sie liegt damit auf Platz 14 der Weltrangliste.

5 1. Jessica Steiger VFL Gladbeck 1921 2:25.00 33.07 | 1:09.92 | 1:47.18 | 2:25.00 4 2. Vanessa Grimberg SV Region Stuttgart 2:27.18 33.42 | 1:10.50 | 1:48.53 | 2:27.18 7 3. Michelle Lambert SG Essen 2:29.84 33.86 | 1:11.67 | 1:50.35 | 2:29.84 3 4. Anna Kroniger SV Blau-Weiß Bochum 2:31.54 34.34 | 1:12.98 | 1:52.23 | 2:31.54 6 5. Franziska Weidner SG Mittelfranken 2:31.82 34.13 | 1:11.73 | 1:51.63 | 2:31.82 2 6. Helena Zink SG Gotha-Arnstadt (G) 2:33.33 34.42 | 1:13.59 | 1:53.55 | 2:33.33 8 7. Phillis Michelle Range TWG 1861 Göttingen 2:33.43 34.56 | 1:13.43 | 1:53.29 | 2:33.43 1 8. Noa Hörster SG Essen 2:34.11

100m Brust Männer Finale

Deutscher Rekord 00:59,15 Hendrik Feldwehr SG Essen

Qualifikationszeiten offene Klasse: Vorlauf/Endlauf: 1:00,26/0:59,45

Qualifikationszeiten U23 (Jg. 95 u. jünger): Vorlauf/Endlauf: 1:00,35/1:00,05

Fabian Schwingenschlögl war im Vorlauf unter der Norm geblieben, im Endlauf siegte jedoch Christian vom Lehn in 59,47, 0,02 Sekunden über der Qualifikationszeit für den Finallauf. Der Sieg könnte ihm einen Platz in der 4 x 100 m Lagenstaffel bescheren, sofern es eine Staffel geben wird.

Das Ergebnis:

5 1. Christian vom Lehn SG Bayer 59.47 27.99 | 59.47 4 2. Fabian Schwingenschlögl 1.FCN Schwimmen 1:00.47 28.48 | 1:00.47 3 3. Marco Koch DSW 1912 Darmstadt 1:00.56 28.88 | 1:00.56 2 4. Max Pilger SG Essen 1:00.85 28.61 | 1:00.85 6 5. Wassili Kuhn Potsdamer SV 1:01.55 29.61 | 1:01.55 7 6. Klemens Degenhardt SV Würzburg 05 1:02.53 29.62 | 1:02.53 8 7. Ruben Reck W98 Hannover 1:02.94 29.49 | 1:02.94 1 8. Philipp Brandt W98 Hannover 1:03.21 29.29 | 1:03.21

400m Lagen Frauen Finale

Deutscher Rekord 04:36,10 Petra Schneider SC Karl-Marx-Stadt

Qualifikationszeiten offene Klasse: Vorlauf 4:36,54

Qualifikationszeiten U23 (Jg. 95 u. jünger): Vorlauf 4:43,06

(Zeiten müssen im Vorlauf erreicht werden)

Neue Deutsche Meisterin wird Julia Mrzoszinski in 4:43,82 Minuten. In Vorlauf hatte keine Schwimmerin die Norm geschafft. Ihre Bestzeit sind 4:42,3 Minuten.

4 1. Julia Mrozinski SGS Hamburg 4:43.82 28.93 | 1:03.42 | 1:41.97 | 2:18.04 | 2:59.38 | 3:40.77 | 4:14.24 | 4:43.82 3 2. Juliane Reinhold SSG Leipzig 4:43.96 29.71 | 1:04.24 | 1:41.45 | 2:17.89 | 2:59.49 | 3:40.73 | 4:12.70 | 4:43.96 5 3. Kathrin Demler SG Essen 4:46.36 30.34 | 1:04.69 | 1:41.98 | 2:18.35 | 2:58.74 | 3:41.18 | 4:14.73 | 4:46.36 6 4. Martina van Berkel SV Nikar Heidelberg 4:46.43 29.86 | 1:03.45 | 1:40.39 | 2:16.39 | 3:00.18 | 3:43.76 | 4:16.32 | 4:46.43 2 5. Maya Tobehn Berliner TSC 4:48.97 29.42 | 1:04.12 | 1:42.56 | 2:18.66 | 3:01.64 | 3:44.55 | 4:17.72 | 4:48.97 8 6. Antonia Haupt SG Berliner Wasserratten 4:52.68 29.95 | 1:05.21 | 1:43.78 | 2:21.42 | 3:04.36 | 3:47.30 | 4:20.90 | 4:52.68 1 7. Alina Hennl SV Würzburg 05 4:56.24 30.34 | 1:05.40 | 1:45.74 | 2:24.65 | 3:07.39 | 3:50.22 | 4:24.33 | 4:56.24 7 8. Josephine Tesch Berliner TSC 4:24.85 30.81 | 1:06.94 | 1:45.42 | 2:22.23 | 3:06.97 | 3:51.41 | 4:24.85

100m Rücken Männer Finale

Deutscher Rekord 00:52,27 Helge Meeuw SG Frankfurt

Qualifikationszeiten offene Klasse: Vorlauf/Endlauf: 0:53,99/0:53,34

Qualifikationszeiten U23 (Jg. 95 u. jünger): Vorlauf/Endlauf: 0:54,06/0:53,79

Sieger im letzten Jahr war Jan-Philip Glania, der auch wieder dabei ist, aber mit einer Verletzung zu kämpfen hatte und sich zeitweise auch um sein Studium der Zahnmedizin verstärkt gekümmert hat. Jan-Philip schaffte es bei den Olympischen Spielen von Rio ins Finale über 100 m Rücken.

Im Vorlauf konnte er die Norm jedoch nicht schaffen und im Endlauf schnappt dem “Glaniator” Marek Ulrich den Sieg in 54,27 Sekunden weg, neue persönliche Bestzeit.

Das Ergebnis:

5 1. Marek Ulrich SV Halle / Saale 54.27 26.29 | 54.27 4 2. Jan-Philip Glania SG Frankfurt 54.36 26.41 | 54.36 3 3. Christian Diener Potsdamer SV 54.96 26.36 | 54.96 6 4. Ole Braunschweig SG Neukölln Berlin 55.01 26.66 | 55.01 2 5. Andreas Wiesner SG Stadtwerke München 55.30 26.95 | 55.30 7 6. Alexander Görzen TuS Wagenfeld 55.80 26.67 | 55.80 1 7. Carl Louis Schwarz Potsdamer SV 55.81 26.92 | 55.81 8 8. Felix Wolf Potsdamer SV 56.76

50m Schmetterling Frauen Vorlauf

Deutscher Rekord 00 : 26 , 02 Dorothea Brandt SG Essen

(keine Qualifikation für die WM möglich, da kein olympisches Event)

Titelverteidigerin Dorothea Brandt (SG Essen), die im letzten Jahr den deutschen Rekord von 26,02 Sekunden aufstellte, ist verletzungsbedingt in diesem Jahr nicht dabei.

Im Vorlauf kam Aliena Schmidtke (SC Magdeburg) bis auf 0,06 Sekunden an Dorotheas Rekord heran. Aliena hat in den USA an der Ohio State University studiert.

Im Finale kann sie den deutschen Rekord auf 26,00 Sekunden verbessern.

Maya Tobehn stellt einen neuen Altersklassenrekord im Jahrgang 2002 in 26,74 auf. Sie war auch die vorherige Rekordhalterin.

Das Ergebnis:

4 1. Aliena Schmidtke SC Magdeburg 26.00 3 2. Anna Dietterle Wasserfreunde Spandau 04 26.17 6 3. Maya Tobehn Berliner TSC 26.74 5 4. Jessica Steiger VFL Gladbeck 1921 26.90 2 5. Lisa Höpink SG Essen 27.37 7 6. Olivia Wrobel SG Neukölln Berlin 27.39 8 7. Angelina Köhler W98 Hannover 27.55 1 8. Karolin Kuhlmann SC Steinhagen-Amshausen 27.75

50m Schmetterling Männer Finale

Deutscher Rekord 00:23,02 Steffen Deibler Hamburger SV

(keine Qualifikation für die WM möglich, da kein olympisches Event)

Steffen Deibler hält noch den deutschen Rekord, er hat aber Ende 2016 mit dem Leistungssport aufgehört.

David Thomasberger, Jahrgang 1996, verbessert seine Bestzeit von 24,59 auf 23,81 und wird Deutscher Meister vor Damian Wierling in 23,84 Sekunden.

Luca Nik Ambruster schwimmer neuen Altersklassenrekord bei den 16-Jährigen in 24,06, vorher hielt er den Rekord in 24,24 Sekunden.

Das Ergebnis: