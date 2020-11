Japan Swim 2020: Iscritti I Migliori Nuotatori Del Giappone

JAPAN SWIM 2020

3-6 DICEMBRE 2020

Tokyo Aquatics Centre

LCM (50m)

Entries (in Japanese)

I Japan Swim 2020 erano originariamente previsti per aprile di quest’anno, ed erano destinati ad essere l’unica occasione di qualificazione della nazione per i Giochi Olimpici estivi.

Tuttavia, insieme alla pandemia di coronavirus è arrivato il rinvio e/o la cancellazione di eventi sportivi in tutto il mondo, compresi i Giochi Olimpici stessi, che ora si svolgeranno il 23 luglio 2021.

La tempistica delle qualificazioni ai Giochi è stata modificata alla luce delle nuove date. I Japan Swim non saranno evento qualificante. Rimane comunque altissima l’attenzione dei nuotatori verso questa manifestazione.

Per molti, questo incontro sarà la prima gara in vasca lunga dopo aver gareggiato in vasca da 25 metri alla International Swimming League (ISL). I nuotatori giapponesi per lo più facevano parte della squadra dei Tokyo Frog Kings. Il team è arrivato a disputare le semifinali, ma non gareggerà nella finale. Questo darà l’opportunità agli atleti di tornare in Giappone e con sufficiente anticipo per prepararsi alla manifestazione.

Prima dell’inizio della manifestazione, come nostra consuetudine, pubblicheremo un’anteprima più dettagliata con le gare più importanti da guardare.

Con la pubblicazione delle iscrizioni è comunque già da adesso constatare l’alto livello dell’evento.

Ricordiamo che il campione del mondo Daiya Seto non parteciperà poichè sospeso dalla Federazione per violazione del codice etico.

UOMINI

DONNE