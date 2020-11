Sarah Sjostrom Chiarisce: “Sto Benissimo Nessun Problema Alla Schiena”

Sarah Sjostrom ha registrato una dichiarazione video attraverso il suo profilo Instagram pochi minuti fa.

Nelle storie del noto social media, Sarah fa riferimento all’articolo apparso su una emittente TV svedese secondo il quale la campionessa soffrirebbe ancora di mal di schiena.

Questa mattina noi abbiamo riportato il suddetto articolo. Potete vedere il nostro approfondimento cliccando qui.

La Sjostrom smentisce quanto riferito dall’emittente svedese (e da noi riportato stamattina).

Dichiara:

”Nessun dolore alla schiena si è ripresentato come il giornale erroneamente afferma. Lo avuto a volte ma è normalissimo. E’ tutto sotto controllo ed ho il miglior staff a mia disposizione. Non ci sarà nessun problema per il prossimo (fine) settimana. Non preoccupatevi”.

Potete vedere la dichiarazione qui (Fonte Instagram)

Sarah Sjostrom è stata la MVP della lega l’anno scorso, e la sua squadra Energy Standard ha vinto il primo titolo nella storia del campionato.

Dopo aver vinto la prima semifinale la settimana scorsa, rimangono anche quest’anno i favoriti.

La finale di campionato si svolgerà sabato e domenica e vedrà in acqua oltre Energy Standard, Cali Condors, LA Current e London Roar.