Sarah Sjostrom Ancora Problemi Alla Schiena Ma Ci Sarà Nella Finale

Sarah Sjostrom, secondo l’emittente televisiva svedese SVT, starebbe di nuovo affrontando il mal di schiena che le aveva fatto saltare un Match nelle scorse settimane.

La partecipazione della svedese alla finale, in programma sabato e domenica, non sarebbe però compromessa.

Sarah Sjostrom è campionessa olimpica e MVP in carica nella International Swimming League. Anche quest’anno è stata una delle prime in classifica per l’MVP.

Sul suo mal di schiena ha dichiarato:

“Mi sono sentito abbastanza bene quando sono tornata, ma ora sta tornando”.

Sjostrom afferma che secondo lei il mal di schiena è conseguenza del lungo periodo di inattività degli ultimi mesi e dall’assenza di gare a causa della pandemia. Sarah Sjostrom non gareggiava da gennaio.

Secondo quanto riportato dall’emittente SVT Sarah Sjostrom non pensa di rischiare di perdere la finale. Si sta sottoponendo ad un trattamento per gestire il dolore e tornare in forma in vista del week end di gare.

“Non peggiora quando gareggio”, ha osservato Sjostrom all’SVT. “E’ sempre lo stesso livello di dolore”.

Sarah Sjostrom è stata la MVP della lega l’anno scorso, e la sua squadra Energy Standard ha vinto il primo titolo nella storia del campionato.

Dopo aver vinto la prima semifinale la settimana scorsa, rimangono anche quest’anno i favoriti. E’ pur vero che avere o meno la Sjostrom in acqua potrebbe fare davvero la differenza.