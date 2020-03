ISL Stagione 2020/2021: Il 9° Team Si Chiamerà “Toronto Titans”

La nuova squadra della International Swimming League si chiamerà “Toronto Titans”.

Il team con sede a Toronto ha lanciato una “campagna interattiva” incoraggiando i fan a presentare idee per dare un nome alla squadra attraverso le piattaforme di social media dell’ISL.

“Questo un periodo cosi particolare per così tante ragioni, sono felice di far parte di qualcosa di positivo e progressista. Sono entusiasta di guidare una nuova squadra, in una nuova lega, in una nuova era “, ha dichiarato il General Manager di Toronto Titans Robert Kent, fondatore della Global Swim Series.

“Avremo una squadra che sarà davvero competitiva. Non vediamo l’ora divertirci e avere successo”

Secondo l’annuncio, i Titans inizieranno ad annunciare il loro roster a partire da domani.

Il team ha avuto un periodo di tutela per tentare di firmare atleti canadesi, ma ad esempio una nuotatrice canadese (Mary-Sophie Harvey) è già stata confermata come parte del Team Energy Standard 2020-2021.

Il passaggio della Lega da 8 a 10 (con Toronto e una squadra Tokyo ancora senza un nome) è stato annunciato al Gran Finale della stagione 2019 a Las Vegas.

Sulla sponda asiatica il quattro volte campione olimpico Kosuke Kitajima dirigerà ISL Japan e il team di Tokyo.

La seconda stagione è programmata per vedere il numero di incontri quasi quadruplicati rispetto al primo anno: il calendario 2020-21 presenterà 27 match da settembre ad aprile. Il formato ampliato includerà una regular season, i playoff e una finale. Le squadre saranno divise in due regioni: Euro-Asia e America.

I TEAM DELLA INTERNATIONAL SWIMMING LEAGUE 20/21

America

Euro-Asia