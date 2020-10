ISL Match 1 Day 2: Pilato Nella Skin Race. Diretta, Link E Info Utili

ISL INTERNATIONAL SWIMMING LEAGUE – MATCH 1 – day2

La seconda serata del primo match della International Swimming League inizierà a Budapest, alla Duna Arena, alle ore 20:00 italiane.

Unica italiana in gara questa sera sarà Benedetta Pilato, che fa parte del team Energy Standard. La Pilato ieri sera è scesa in acqua nei 50 metri rana femminili, siglando il record italiano ed il record mondiale juniores nella distanza con il tempo di 28.97. E’ la prima donna italiana della storia del nuoto a nuotare la distanza in meno di 29 secondi.

Una delle novità del Regolamento 2020 è che le squadre che durante il primo giorno vincono la staffetta 4×100 metri misti scelgono lo stile da affrontare nella skin race.

La skin race è una speciale gara sui 50 metri ad eliminazione diretta, molto importante nel format ISL poichè attribuisce al vincitore il triplo dei punti in palio. La staffetta 4×100 metri misti femminile è stata vinta ieri sera dalle Atlete dei Cali Condors. I Condors, forti della presenza in squadra di Lilly King hanno scelto proprio lo stile rana per la skin femminile.

Tutte le gare della International Swimming League sono visibili in Italia su Sky Sport. Il collegamento inizierà alle ore 20:00. Inoltre, è possibile vedere tutti i match anche su NowTv con l’acquisti del pacchetto contenete Sky Sport.

PROGRAMMA GARE DAY 2

Donne DAY 2 uomini 21 100 stile 22 23 200 farfalla 24 25 100 dorso 26 27 100 misti 28 —Break— 29 200 stile 30 31 50 Farfalla 32 33 100 rana 34 35 4×100 stile libero mista 35 —Break— 36 400 misti 37 38 50m Skin Race* 39 40 4×50 Mista mixed (solo in caso di spareggio) 40

PUNTEGGIO

GARE INDIVIDUALI STAFFETTE 1st 9 18 2nd 7 14 3rd 6 12 4th 5 10 5th 4 8 6th 3 6 7th 2 4 8th 1 2 DNF or DQ -2 -4 DNS -4 -8

SKIN RACE

PLACE ROUND 1 ROUND 2 ROUND 3 1st 9 9 14 2nd 7 7 7 3rd 6 6 4th 5 5 5th 4 — 6th 3 — 7th 2 — 8th 1 — DNF or DQ -2 -4 -6 DNS -4 -8 -12

Tabella jackpot

MEN WOMEN MIXED 50 free 0.85 0.95 100 free 1.8 2.05 200 free 4 4.5 400 free 8.5 9.4 50 back 0.9 1.05 100 back 2 2.2 200 back 4.3 4.8 50 breast 1.05 1.15 100 breast 2.25 2.5 200 breast 5 5.4 50 fly 0.9 1.05 100 fly 2 2.2 200 fly 4.4 4.8 100 IM 2.05 2.3 200 IM 4.4 4.9 400 IM 9.4 10.4 4×100 free relay 9 10 10 4×100 medley relay 10 11

TEMPI MINIMI DA REALIZZARE

DISTANCE MEN WOMEN STILE LIBERO 50 22.50 25.50 100 49.50 55.00 200 1.49.50 1.58.50 400 3.50,50 4.10.10 DORSO 50 25.00 28.50 100 54.00 1.00.50 200 1.58.00 2.11.00 RANA 50 28.50 31.50 100 1.00.00 1.08.50 200 2.12.00 2.28.50 FARFALLA 50 24.00 26.50 100 53.00 58.50 200 1.59.50 2.12.00 MISTI 100 55.00 1.02.50 200 2.01.00 2.13.50 400 4.18.00 4.46.50 Freestyle Relay 4*100 3.17.00 3.39.00 Medley Relay 4*100 3.35.00 4.02.00 Mixed freestyle 4*100 3.28.00

Punteggio squadre