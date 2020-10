International Swimming League, 3. Match: Heintz und Heidtmann holen Punkte

INTERNATIONAL SWIMMING LEAGUE 2020

In der letzten Woche startete International Swimming League (ISL) in die zweite Saison. Die Athleten befinden sich 6 Wochen lang unter strengen Hygieneauflagen und mit permanenten Tests auf COVID-19 in Budapest. Im ersten Match siegten die Cali Condors vor Titelverteidiger Energy Standard, LA Current und den New York Breakers. Im zweiten Match holten die Schwimmer von London Roar die meisten Punkte vor Iron, DC Trident und den Aqua Centurions.

Heute ging es mit dem 3. Match weiter, es nehmen LA Current, die Aqua Centurions sowie die Toronto Titans und die Tokyo Frog Kings. Die zwei letztgenannten Teams greifen in dieser Saison erstmalig in das Geschehen ein. Für die Titans springen u.a. Kylie Masse, Shane Ryan und Michael Chadwick ins Becken der DUNA Arena in Budapest, für die Frog Kings Vlad Morozov, Yui Ohashi, Ryosuke Irie, und Kosuke Hagino .

Die Bahnverteilung:

1 & 2 – Tokyo Frog Kings

3 & 4 – LA Current

5 & 6 – Aqua Centurions

7 & 8 – Toronto Titans

Philip Heintz startete für Aqua Centurions und Jacob Heidtmann für LA Current. Heintz holte über 200 m Lagen 6 Punkte mit einem dritten Platz für sein Team, in einer Zeit von 1:54,15 Minuten (PB 1:51,92). Es siegte Kosuke Hagino für die Tokyo Frog Kings in 1:53,01 Minunten, der Sieg war 10 Punkte wert.

Über 200 m Rücken gab es keine Punkte für Jacob Heidtmann, er wurde Siebter in 1:57,52. Der Sieger des Rennens, Ryan Murphy von LA Current, war mit seiner Zeit von 1:48,40 4,3 Sekunden schneller als die Schwimmer auf den Plätzen 4 bis 8, somit wurden deren Punkte zu seinem Punktekonto addiert. Der Olympiasieger holte 24 Punkte für sein Team.

Jackpot Points

Dies ist die wohl tiefgreifendste Veränderung in den ISL Bewertungen. Siegt ein Schwimmer mit einen Vorsprung z.B. über 100 m Freistil von 1,8 Sekunden gegenüber z.B. den Schwimmern auf Platz 7 und 8, erhält er ihre Punkte: 2+1 = 3 Jackpot Points. Die Jackpot Points werden auch gewertet, wenn ein Athlet disqualifiziert wird oder nicht antritt oder nicht ins Ziel kommt. Abzüge gibt es, wenn die Pflichtzeiten nicht geschafft werden.

Strecke Männer Frauen

50 free 0.85 0.95 100 free 1.8 2.05 200 free 4 4.5 400 free 8.5 9.4 50 back 0.9 1.05 100 back 2 2.2 200 back 4.3 4.8 50 breast 1.05 1.15 100 breast 2.25 2.5 200 breast 5 5.4 50 fly 0.9 1.05 100 fly 2 2.2 200 fly 4.4 4.8 100 IM 2.05 2.3 200 IM 4.4 4.9 400 IM 9.4 10.4 4×100 free relay 9 10 10 4×100 medley relay 10 11

Jacob Heidtmann hatte noch einen weiteren Einsatz, über 400 m Freistil holte er 3 Punkte für den 6. Platz in 3:44,22 Minuten.

Die wichtigen Lagenstaffeln gewannen bei den Männern und Frauen die Teams von LA Current. Damit dürfen sie morgen die Lage der Skin Races (KO Rennen) bestimmen. Bei den Männern wird dies Rücken für die 50 m Strecke sein, bei den Frauen Freistil. Zwischenstand 1. Tag: LA Current 262.5 Tokyo Frog Kings 248.5 Toronto Titans 208.5 Aqua Centurions 156.5 So geht es in der zweiten Woche weiter: