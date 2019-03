Inn Sabhi Chizo Par Athletes Ka Kabu Hona Behad Jruri

Competition Me Workout Ke Baad Jo Chiz Sabse Jyada Important Hoti Hai Wo Ye Hai Ki Athlete Competition Me Khud Ko Kaise Positive Mindset Me Rakh Skta Hai. Jruri Nahi Hai Jo Athlete Workout Ache Se Karke Aya Ho Wo Competition Me Bhi Accha Performance Hi Kre. Kabhi Kabhi Aisa Bhi Hota Hai Jab Ache Athlete Bhi Competition Ke Stress Se Khud Ko Nahi Bacha Pate Jiska Sidha Asar Unki Performance Par Padta Hai. Lekin Isse Kaise Bacha Ja Skta Hai Uske Bare Me Aaj Ham Janege.

Ek Accha Mindset Hona Athletes Ke Liye Behad Jaruri Hai Isliye Oliver Poirier Dwara Motivational Newsletter Se Hi Khuch Khas Baate Aaj Mai Apke Samne Laa Rha Hu.

Aaj Bahut Se Training Center Par Athletes Ko Mental Training Skills Ke Bare Me Bhi Sikhaya Jata Hai Taki Wo Apne Groud Ke Bahar Ki Chizo Ke Sath Bhi Ache Se Deal Kar Ske.

Kuch Simple Tips Niche Btayi Jar Hi Hai Usko Wk Baar Jrur Pdhe Or Smjhe:

· Negative Self-Talk Se Dur Rhna Sikhe

· Focus Krna Sikhe

· High Pressure Situation Me Practice

· Apne Target Par Pura Focus Rakhe

Final Race Me 8 Swimmers Me Se Kuch Aise Swimmers Kisi Na Kisi Race Me Rhte Hi Hai Jo Apni Haar Phle Hi Maan Lete Hai Or Unke Mann Me Jo Jo Baate Aati Hai Wo Niche Di Hui Hai Or Inhi Se Aapko Bachna Hai:

· Mere Liye Jeetna Impossible Hai

· Mai Ye Jeet Deserve Nahi Krta

· Mai Ye Nahi Kar Paunga

· Mera Ye Main Event Nahi Hai

· Lane 4 Lane 5 Etc.. Mujhse Bahut Tez Swim Karte Hai

To Ye Sab Ya Iss Tarah Ki Baat Bilkul Hi Kisi Athlete Ko Motivate Nahi Kar Skti Or Na Wo Athlete Is Mindset Ke Sath Kuch Acha Achieve Kar Skta Hai, Isliye Behtaar Hai Ki Ye Sari Baat Athlete Apne Mann Me Na Laye Balki Usko Jo Chance Mila Hai Uspr Apna Pura Focus Daal Kar Perform Kare.

– High Pressure Me Practice Karne Ka Apna Hi Ek Fayda Hota Hai, Aap Jitna High Pressure Me Practice Karenge Utna Hi Competition Ke Pressure Se Apko Rahat Milegi. Isko Aap Aise Samjh Skte Hai Ki Agar Aapne Phle Hi Kisi Hard Work Ko Kafi Baar Kar Liya Hai To Wo Work Aapke Liye Dhire Dhire Asan Ho Jata Hai. Same Yahi Chiz Competition Me Athlete Ke Upar Pdne Wale Pressure Ke Sath Hoti Hai Means Agar Athlete Phle Hi Uss Pressure Me Apna Work Kar Rha Hai To Wo Competition Me Khud Par Control Kar Skega.

-Ham Jis Duniya Me Rah Rahe Hai Usme Har Jagah Distraction Hi Distraction Hai Jo Hmare Focus Ko Hmesa Ek Jagah Se Dusri Jagah Le Jata Hai. Ek Example Lekar Ham Iss Chiz Ko Smjhte Hai, Jaise Aap Agar Gym Jate Hai To Aapne Dekha Hoga Log Workout Krte Wakt Apne Mobile Se Selfie Lete Hai Ya Apne Facebook Ko Bar Bar Check Karte Rahte Hai. Matlb Unka Focus Gym Se Jyada Bahar Ki Dunia Me Lga Rhta Hai And Jiske Karan Wo Gym Ka Pura Benefit Nahi Le Pate. Aisi Situation Me Jo Mujhe Sahi Lgta Hai Wo Ya Hai Ki Aap Apne Mobile Wallpaper Par Apne Goal Ki Photo Lga Le Taki Jab Bhi Aap Apni Mobile Open Kre To Aapko Wo Chiz Yaad Aa Jaye Jiske Liye Aap Itni Mehnat Kar Rhe Hai.

-Chote Sa Chota Competition Ho Ya Bde Se Bda Apko Apna Focus Apne Upar Rkhna Hai Apni Performance Par Rkhna Hai Apne Goal Par Rkhna Hai, Ye Bilkul Nahi Sochna Hai Ki Aapke Against Kon Khda Hai. Apne Jo Workout Me Kiya Hai Uska Best Result Aapko Dena Hai Chahe Aap Jeeto Ya Haro Lekin Aapko Apni Mehnat Ko Bekar Nahi Jane Dena Hai.

To Ye Thi Ek Choti Si Post, I Hope Ki Ye Aapko Pasand Aayi Hogi And Agar Aayi Hai To Isko Aage Bhi Forward Kar De. Jai Hind

