Inghilterra In Lockdown. Chiuse Piscine Atleti D’Elite Possono Continuare

L’Inghilterra si prepara a vivere un nuovo lockdown. Il primo ministro Boris Johnson ha annunciato un altro blocco nazionale. In ciò che egli definisce “prevenire un disastro medico e morale” per il Servizio Sanitario Nazionale, Johnson ha implementato il nuovo blocco a partire da giovedì 5 novembre fino almeno al 2 dicembre.

Anche se scuole, college e università possono rimanere aperte, pub, ristoranti, palestre e negozi non essenziali rimarranno chiusi per 4 settimane.

Il governo inglese conferma la chiusura di tutte le strutture per il tempo libero, sia all’aperto che al chiuso.

Per quanto riguarda il nuoto, gli atleti d’élite potranno continuare ad allenarsi, ma a porte chiuse.

L’amministratore delegato di Swim England, Jane Nickerson, si è rivolta ai social media e non solo per esprimere il suo sgomento per l’ultima decisione.

“L’ultimo annuncio del Primo Ministro sul coronavirus è stato certamente inevitabile. L’impatto della dichiarazione è stato comunque un altro enorme colpo. “.

Quando Boris Johnson ha annunciato che le strutture per il tempo libero sarebbero state chiuse ancora una volta nell’ambito di un mese di blocco per rallentare la diffusione del coronavirus, la mia principale emozione è stata di frustrazione e di estrema delusione.

Le strutture per il tempo libero nelle regioni che erano state poste sotto le più severe restrizioni di livello tre prima di questo secondo blocco nazionale sono state autorizzate ad aprire. La domanda pertinente è perché chiuderle ora?”

Il numero uno di Swim England parla poi della sicurezza delle piscine.

Perchè chiudere le piscine se la scienza ha dimostrato che il rischio di contrarre il coronavirus è estremamente basso?

La decisone di Boris Johnson arriva pochi giorni dopo quella della Germania.

In Italia, il provvedimento di chiusura degli impianti è arrivato il 25 Ottobre. Così come in Inghilterra, anche in Italia sono consentite le sedute di allenamento degli atleti d’élite e dei tesserati FIN.

