Hosszu Wins World Cup Cluster 2 By 3 Points Over Sjostrom

2017 FINA WORLD CUP – DOHA

The second cluster of the World Cup was a nailbiter on the women’s side, with Katinka Hosszu eking out a win by just 3 points over Sarah Sjostrom. That 3-point margin translates to a $15,000 difference in cluster bonuses.

Sjostrom outscored Hosszu by 3 points in Doha, but Hosszu had built a 6-point lead in Hong Kong. Meanwhile Chad le Clos easily won the men’s second cluster and earned his second $50,000 bonus of the tour.

Sjostrom still leads Hosszu in overall tour points, though, holding a strong 87-point margin with three meets remaining. Le Clos is the runaway men’s leader, 110 points ahead of second-place Kirill Prigoda.

World Cup Scoring

Medal Points

Each individual event yields points for the top 3 finishers.

Gold: 12 points

Silver: 9 points

Bronze: 6 points

World Record Bonuses

Each world record yields 20 points. Tying a world record is worth 10 points.

Performance Bonuses

The top 3 male and top 3 female swims of the meet earn bonus points. Top swims are determined based on FINA points. Only the top-scoring swim from each athlete is counted.

First: 24 points

Second: 18 points

Third: 12 points

Performance Bonuses:

Women:

Sarah Sjostrom – 50 free – 23.28 (994 FINA Points) Katinka Hosszu – 100 IM – 57.26 (969 FINA Points) Femke Heemskerk – 200 free – 1:53.11 (939 FINA Points)

Men:

Kirill Prigoda – 200 breast – 2:01.24 (980 FINA Points) Cameron van der Burgh – 100 breast – 56.11 (973 FINA Points) Chad le Clos – 200 fly – 1:49.59 (972 FINA Points)

World Cup Point Standings

Here are the full point standings:

Women:

Rank Athlete TOTAL Cluster 1 Moscow Berlin Eindhoven Cluster 2 Hong Kong Doha 1 Sarah Sjostrom 446 266 109 60 97 180 87 93 2 Katinka Hosszu 359 176 57 80 39 183 96 87 3 Ranomi Kromowidjojo 182 122 36 65 21 60 33 27 4 Emily Seebohm 174 78 36 21 21 96 42 54 5 Alia Atkinson 153 90 24 30 36 63 30 33 6 Mireia Belmonte 122 122 27 21 74 0 0 0 7 Femke Heemskerk 102 12 0 6 6 90 51 39 8 Rikke Moller Pedersen 84 27 12 9 6 57 27 30 9 Maalke De Waard 57 27 9 12 6 30 12 18 10 Zhang Yufei 42 0 0 0 0 42 21 21 11 Li Bingjie 39 0 0 0 0 39 21 18 12 Federica Pellegrini 30 30 12 9 9 0 0 0 13 Ruta Meilutyte 27 27 9 0 18 0 0 0 14 Wang Jianjiahe 24 0 0 0 0 24 0 24 14 Cate Campbell 24 24 12 6 6 0 0 0 16 Franziska Hentke 21 21 12 0 9 0 0 0 17 Chan Kin Lok 18 0 0 0 0 18 6 12 17 Shen Duo 18 0 0 0 0 18 6 12 17 Kierra Smith 18 0 0 0 0 18 18 0 17 Sarah Kohler 18 18 0 9 9 0 0 0 21 Alexandra Wenk 15 0 0 0 0 15 0 15 21 Nam Wei Ho 15 0 0 0 0 15 15 0 21 Kira Toussaint 15 15 0 9 6 0 0 0 21 Kristel Kobrich 15 15 9 0 6 0 0 0 25 Lena Kreundl 12 0 0 0 0 12 0 12 25 Alicia Tchorz 12 12 12 0 0 0 0 0 25 Ella Eastin 12 12 0 0 12 0 0 0 25 Fanny Lecluyse 12 12 0 12 0 0 0 0 29 Christina Licciardi 9 0 0 0 0 9 9 0 29 Jessica Whelan 9 0 0 0 0 9 9 0 29 Ilaria Bianchi 9 9 0 9 0 0 0 0 29 Jenna Laukkanen 9 9 0 9 0 0 0 0 29 Maria Temnikova 9 9 9 0 0 0 0 0 29 Melanie Margalis 9 9 0 0 9 0 0 0 29 Olivia Smoliga 9 9 0 0 9 0 0 0 29 Svetlana Chimrova 9 9 9 0 0 0 0 0 37 Boglarka Kapas 6 0 0 0 0 6 0 6 37 Lisa Zaiser 6 0 0 0 0 6 0 6 37 Peng Xuwei 6 0 0 0 0 6 0 6 37 Chen Jie 6 0 0 0 0 6 6 0 37 Katii Tang 6 0 0 0 0 6 6 0 37 Kristen Straszacker 6 0 0 0 0 6 6 0 37 Lisa Graf 6 0 0 0 0 6 6 0 37 Rainbow Ip 6 0 0 0 0 6 6 0 37 Stephanie Au 6 0 0 0 0 6 6 0 37 Anna Egorova 6 6 6 0 0 0 0 0 37 Blair Evans 6 6 0 6 0 0 0 0 37 Breeja Larson 6 6 0 0 6 0 0 0 37 Emma Robinson 6 6 6 0 0 0 0 0 37 Kimberly Buys 6 6 0 6 0 0 0 0 37 Maria Kameneva 6 6 6 0 0 0 0 0 37 Martina Van Berkel 6 6 0 0 6 0 0 0 37 Mikkayla Sheridan 6 6 0 6 0 0 0 0 37 Nadine Laemmler 6 6 0 6 0 0 0 0 37 Natalia Ivaneeva 6 6 6 0 0 0 0 0

Men: