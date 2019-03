Eventi Nazionali Ed Internazionali 2019-Date E Tempi Limite

Acquisiscono il diritto alla convocazione i nuotatori e le nuotatrici che in occasione del Campionato Italiano Assoluto conseguiranno in ciascuna delle gare individuali previste dal programma il miglior piazzamento tra gli atleti selezionabili.

Acquisiscono inoltre il diritto alla convocazione con un limite massimo di 2 per gara gli atleti che in occasione del Campionato Italiano Assoluto conseguano un tempo uguale o migliore di quelli riportati nella tabella sottostante e gli atleti ragazzi/e selezionabili (m. R2/R1 – f. R2) che conseguano in gare ufficiali record nazionali della propria categoria (Fonte: Regolamento Federale).