Dallas: La Start List E Corsie Della ISL- Michael Andrew In 5 Gare

INTERNATIONAL SWIMMING LEAGUE – DALLAS

La International Swimming League torna in America dopo la tappa in Europa della settimana scorsa.

Le quattro squadre del Gruppo B, due americane e due europee, si sfideranno in Texas, a Dallas, nel Westside Aquatic Center.

CORSIE DALLAS

1 & 2 – London Roar

3 & 4 – LA Current

5 & 6 – NY Breakers

7 & 8 – Iron

SQUADRE

Dopo le due tappe che hanno visto impegnate le squadre del Gruppo A, questa settimana vedremo i team del Gruppo B.

Iron, LA Current, New York Breakers e London Roar hanno già dichiarato quali saranno gli atleti impegnati del debutto.

LA START LIST

Con la start List preliminare si può già avere un’idea del livello delle gare a Lewisville, sobborgo di Dallas, Texas.

Ricordiamo che le squadre possono cambiare le loro formazioni durante le 2 pause nelle sessioni.

Tra le stelle, spiccano Michael Andrew e Vlad Morozov, due velocisti che potrebbero essere la chiave per le rispettive squadre.

Per Iron ISL Morozov gareggerà nei 50 m stile libero, 50 metri rana, staffetta 4x100m mista e 4x100m stile libero maschile.

Michael Andrew, al suo debutto nella ISL sarà impegnato in ben 5 gare:

50 stile libero

50m rana

50 metri farfalla

100m farfalla

4x10m mista maschile

staffetta 4×100 metri stile libero maschile.

ALTRE GARE DA NON PERDERE

La Iro per eccellenza, Katinka Hosszu, dopo essere stata una delle portabandiera dell’ISL, si impegnerà in questo primo match nuotando 3 gare individuali. La magiara scenderà in acqua per i 50 e 200 metri dorso ed i 400 metri misti.

Le sorelle Campbell, che rappresentano i London Roar, hanno ognuna due gare questa sera. Cate e Bronte rappresenteranno la squadra di Londra nei 50m stile libero e nella staffetta 4x100m stile libero femminile.

Kristof Milak detentore del record del Mondo dei 200 metri farfalla, nuoterà i 100 farfalla, 200 metri stile libero, e parteciperà alle due staffette in programma.

Seguiteci per il Recap live che verrà pubblicato tra pochi minuti.