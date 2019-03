Criteria Day3: Bene Martinenghi. Tutti I Risultati Del Mattino

CRITERIA KINDER+SPORT 2019

Siamo giunti all’ultimo giorno di questa edizione dei Criteria Nazionali GIovanili.

Nell’ultima sessione di gare del mattino, rivedremo in acqua Nicolò Martinenghi e Thomas Ceccon che utilizzano questo campionato giovanile come test in vista dei prossimi Campionati Assoluti in vasca lunga, che si svolgeranno a Riccione tra due settimane.

Appuntamento importante per gli atleti italiani, in quanto valevole per la qualificazione ai Mondiali FINA in programma a Gwangju a Luglio.

Il programma di oggi prevede:

MERCOLEDI’ 20 MARZO

MATTINA ore 9.00

200 metri dorso

50 metri rana

100 metri stile libero

POMERIGGIO ore 15.00

1500 stile libero

200 metri dorso

Alessandro Baffi 1:56.04 Giovanni Barison 1:56.81 Victor Morciano 1:57.07

bAlessandro Baffi (Circolo Canottieri Aniene) nuota il suo personale fermando il crono in 1:56.04 e vince il titolo nella categoria cadetti. Argento per Giovanni Barison (Nuotatori Trentini) con 1:56.81. Bronzo per Victor Morciano (Tiro a Volo Nuoto ssd) che abbassa di un secondo il personale e tocca terzo in 1:57.07.

JUNIORES 2001

Giulio Ciavarella 1:57.32 Ruben Chiostri 1:58.38 Patrick Delladio 1:59.41

Netto miglioramento sul personale per Giulio Ciavarella (Acsd Pentotary – Foggia) che con il tempo di 1:57.32 si aggiudica l’oro anche nei 200 metri dorso, dopo il titolo conquistato nei 100 metri.

Allenato dallo zio, prof. Mario Ciavarella, condivide la passione del nuoto anche con i suoi genitori.

Ruben Chiostri (FlorentiaNuotoClub ssd) è argento con 1:58.38. Terzo gradino del podio per Patrick Delladio (Bolzano Nuoto) con 1:59.41

JUNIORES 2002

Dylan Buonaguro 1:56.53 Nicola Lorenzetto 1:59.70 Filippo Biasin 1:59.77

Ottimo Campionato per Dylan Buonaguro (Nuoto Gemonese), che aggiunge ai titoli conquistati nei 200 e 400 metri misti, anche quello dei 200 metri dorso. Stamattina ha nuotato il suo primato personale, chiudendo in 1:56.53. Nicola Lorenzetto (Nottoli Nuoto) è argento con il tempo di 1:59.70. Bronzo per Filippo Biasin che tocca terzo in 1:59.77.

RAGAZZI 2003

Lorenzo Piciucchi 1:59.55 Davide Dalla Costa 2:00.47 Pitro Rosi 2:01.74

Unico a nuotare sotto i due minuti, Lorenzo Piciucchi (Aurelia Nuoto asd) che abbassa il suo primato personale di due secondi per conquistare il titolo di categoria con il tempo di 1:59.55. Miglioramenti anche per la medaglia d’argento Davide Dalla Costa (Team Veneto) che ferma il crono a 2:00.47 e Pietro Rosi (Coopernuoto), bronzo con 2:01.74.

RAGAZZI 2004

Raffaele De Simone 2:00.42 Luca Pardossi 2:04.33 Veglia Vitale Francesco 2:04.51

Primato personale ed un vantaggio di 4 secondi per Raffaele De Simone (Assonuoto Club Caserta) che tocca per primo la piastra in 2:00.42. Argento per Luca Pardossi (Tirrenica Nuoto) con 2:04.33. Chiude il podio Veglia Francesco (DDS) con il tempo di 2:04.51.

RAGAZZI 2005

Lorenzo Bellavia 2:06.70 Massimo Preziuso 2:07.02 Daniele De Matteis 2:07.44

Il campione italiano di categoria arriva dalla serie 2. Lorenzo Bellavia (Circolo Canottieri Aniene) è il più veloce tra i più piccoli e chiude con il suo primato personale in 2:06.70. Secondo gradino del podio per Massimo Preziuso (Piscine San Vincenzo) che tocca in 2:07.02 abbassando notevolmente il suo primato personale. Terzo Daniele De Matteis (Centro Sportivo Babel) che conclude la gara in 2:07.44

50 METRI RANA

Nicolò Martinenghi (GS Fiamme Oro – Nuoto Club Brebbia) scende sotto i 27 secondi e stabilisce il nuovo Record della Manifestazione con il tempo di 26.77. Martinenghi è il detentore del Record Mondiale ed Europeo Juniores in questa specialità. Lo stabilì ai Campionati Europei in vasca corta di Copenhagen a Dicembre 2017 in 26.31. Tocca con 62 centesimi di ritardo Alessandro Fusco (Swimming Club Alessandria) che nuota il suo personale toccando in 27.39. Bronzo per Roberto Camera (Forum ssd – Assago) con il tempo di 27.65.

JUNIORES 2001

Thomas Ceccon 27.37 Giovanni Gabriele Rizzo 28.12 Gabriel Brushtulli 28.14

Thomas Ceccon aggiunge alla collezione anche il titolo dei 50 metri rana, nuotando quasi in scioltezza e chiudendo in 27.37, unico atleta sotto i 28 secondi. Secondo gradino del podio per Gabriele Giovanni Rizzo che lima qualche centesimo al personale e chiude in 28.12. Bronzo per Gabriel Brushtulli (Aquatic Center) con il tempo di 28.14, suo personal best.

JUNIORES 2002

Gabriele Mancini 28.36 Andrea Daniele 28.87 Marco Menta 28.99

Titolo di categoria per Gabriel Mancini (Centro Nuoto Torino) che nuota leggermente sopra il personale chiudendo in 28.36. Argento per l’atleta GS Fiamme Oro Andrea Daniele con il tempo di 28.87. Chiude il podio Marco Menta (Team Veneto) con il tempo di 28.99

100 METRI STILE LIBERO

Davide Nardini 48.43 David Zorzetto 48.77 Nicola Gasparotto 48.89

Arriva la gara regina e Davide Nardini (Genova Nuoto My Sport) se la aggiudica con il tempo di 48.43. A 34 centesimi da Nardini, tocca David Zorzetto (Tiro a Volo Nuoto ssd) che chiude in 48.77. Terzo Nicola Gasparotto (Centro Nuoto Torino) con il tempo di 48.89

JUNIORES 2001

Federico Burdisso 48.25 Stefano Nicetto 48.25 Fabio Fasolo 49.45

In continua crescita Federico Burdisso (Tiro a Volo Nuoto),che nuota il personale e ferma il tempo a 48.25, aggiudicandosi il titolo della categoria Juniores 2001. Secondo, con un ritardo di 33 centesimi, Stefano Nicetto (Team Veneto) che tocca in 48.58. Bronzo per Fabio Fasolo (Sisport Spa ssd) con il tempo di 49.45

JUNIORES 2002

Paolo Conte Bonin 48.90 Giovanni Carraro 49.94 Giovanni Caserta 50.05

Paolo Conte Bonin (Team Veneto) aveva nuotato ieri il suo personale nella staffetta maschile 4×100 stile libero. Stamattina, lo lima di altri 3 centesimi e vince il titolo di categoria con il tempo di 48.90, unico atleta sotto i 49 secondi. Argento per l’atleta Riviera Nuoto Giovanni Carraro che tocca in 49.94. Terzo gradino del podio per Giovanni Caserta (Calabria Swim Race asd) che ferma il crono a 50.05.

ragazzi 2003

Simone Cerasuolo 49.73 Davide Dalla Costa 50.59 Matteo Oppioli 50.78

Simone Cerasuolo realizza l’accoppiata dei titoli 50/100 stile libero, nuotando per la prima volta sotto i 50 secondi. Oro per l’atleta Imolanuoto con il tempo di 49.73. Davide Dalla Costa (Team Veneto asd) conquista l’argento con il tempo di 50.59. Terzo gradino del podio per Matteo Oppioli (Gens Aquatica) con 50.78

RAGAZZI 2004

Massimo Chiarioni 51.81 Alessandro Vlad Petrisor 51.98 Matteo Salvatori 52.05

Abbassa il suo personal best nuotato nella staffetta 4×100 stile libero maschile e si aggiudica il titolo Massimo Chiarioni (Hydros usd – Oderzo) con il tempo di 51.81. Secondo con 17 centesimi di ritardo, Alessandro Vlad Pertisor (Gestisport) con il tempo di 51.98. Bronzo per Matteo Salvatori (Rari Nantes Legnano) con 52.05

RAGAZZI 2005

Daniele Santini 53.30 Alfonso Della Morte 53.36 Luca Bravaccini 53.83

Lotta fino all’ultima bracciata tra Daniele Santini (Aurelia Nuoto asd) e Alfonso Della Morte (Fritz Dennerlein). Tocca sei centesimi di secondo prima Daniele Santini che si aggiudica il titolo con il tempo di 53.30. Può ritenersi più che soddisfatto Alfonso Della Morte che con i 100 stile libero cala il poker di medaglie al suo primo campionato. Luca Bravaccini (G.S. Forli’ Nuoto) è medaglia di bronzo con il tempo di 53.83

Continuano le iniziative a sostegno di Manuel Bortuzzo, anche e soprattutto ai Criteria Giovanili.

La Federazione Italiana Nuoto darà ampio spazio all’iniziativa “Give #tutticonmanuel”

E’ stato costituito il FONDO “Give #TUTTICONMANUEL”.

La raccolta è destinata ESCLUSIVAMENTE a provvedere alle necessità del giovane Manuel Bortuzzo.

Nuotiamo #TUTTICONMANUEL.

Aderiamo alla campagna “Give #TUTTICONMANUEL”.

Basta solo un gesto di buona volontà:

– un versamento intestato a Federazione Italiana Nuoto

– al seguente IBAN: IT20U0100503309000000009133

– con causale “donazione per Manuel Bortuzzo“

Manuel Bortuzzo ai Criteria nel 2015 aveva conquistato il titolo italiano di categoria ragazzi.

Nel 2017 saliva invece sul terzo gradino del podio conquistando due medaglie di bronzo nei 400 e nei 1500 metri stile libero

APPROFONDIMENTI SEZIONE MASCHILE