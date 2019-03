Alberto Razzetti Record Italiano 200 Farfalla con 1:52.80

CRITERIA KINDER+SPORT 2019

Alberto Razzetti 1:52.80 Record dei Campionati – Record Italiano Luca Chirico 1:57.60 Gianmarco Sansone 1:58.61

Inizio da fuochi d’artificio a Riccione dove nella serie 1 dei 200 metri farfalla categoria cadetti, Alberto Razzetti cancella non solo il Record dei Campionati fissato da Francesco Giordano nel 2014, ma sigla il nuovo Record Italiano in vasca corta.

Alberto Razzetti (Fiamme Gialle/Genova Nuoto My sport) esegue un passaggio ai 100 metri di 53.63 per toccare la piastra in 1:52.80 e cancellare il Record Italiano fissato da Matteo Rivolta ai Campionati assoluti di Riccione del Dicembre 2017. Il Record di Rivolta era di 1:53.06.

Luca Chirico (Team Insubrika) tocca quasi cinque secondi dopo e chiude secondo con 1:57.60. Bronzo con il tempo di 1:58.61 Gianmarco Sansone, Esseci Nuoto.

JUNIORES 2001

Bellissima gara, che ha visto per i primi 150 metri Thomas Ceccon e Federico Burdisso sfidarsi in un emozionante testa a testa. Ceccon (Leosport) perde terreno negli ultimi 50 metri, dove Federico Burdisso (Tiro a Volo Nuoto) vola in solitaria verso il titolo ed il suo personal best. Tocca la piastra in 1:53.60 che è anche il nuovo Record dei Campionati.

Migliore prestazione personale anche per Thomas Ceccon che chiude in 1:57.49.

Bronzo per Michele Sassi con il tempo di 1:58.91