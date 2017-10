Coupe du monde à Doha – Shields contre Le Clos, Sjostrom contre Hosszu

L’étape 5 de la Coupe du monde FINA 2017 se déroulera à Doha les 4 et 5 octobre 2017. Vous pouvez suivre les résultats en direct en cliquant ici.

FINA a annoncé que les montants remis aux meilleurs nageurs ont été révisés à la hausse. Dorénavant, les trois meilleurs nageurs et nageuses recevront 150 000 $ US, 100 000 $ US et 50 000 $ US, ce qui donne un total de 600 000 $ US. Auparavant, les montants étaient respectivement de 100 000 $ US, 50 000 $ US et 30 000 $ US. Pour en lire davantage sur ce changement, cliquez ici.

De plus, en raison du fait qu’il n’y a que deux étapes dans cette partie de la Coupe du monde, les athlètes ont la possibilité de nager 6 épreuves individuelles, contrairement à 4.

Chez les hommes, la lutte pour remporter cette deuxième partie est chaudement disputée entre les rivaux Chad Le Clos de l’Afrique du Sud et l’Américain Tom Shields. Tous deux ont accumulé 75 points à Hong Kong lors de l’étape précédente. Shields a battu Le Clos au 200 papillon, en plus de remporter 3 médailles d’argent et 2 médailles de bronze. Le Clos a mis la main sur 3 médailles d’or et 3 médailles d’argent. Les deux nageurs sont inscrits à 6 épreuves individuelles à Doha.

Du côté des dames, la Suédoise Sarah Sjostrom est présentement en tête du pointage, mais la Hongroise Katinka Hosszu rattrape son retard petit à petit. À Hong Kong, cette dernière a remporté ses 6 épreuves individuelles.