Campionati Cinesi: Zhang Yufei Seconda All Time 100 Farfalla 55.62

CAMPIONATI CINESI DI NUOTO 2020

Zhang Yufei ha già stabilito un record nazionale cinese in questi campionati, ma il ventiduenne aveva in serbo qualcosa di più.

Durante il primo giorno di gare dei Campionati, Zhang Yufei è diventata la prima donna cinese a scendere sotto la soglia dei 53 secondi nei 100 metri Stile libero. Con il tempo di 52,90 ha stabilito il nuovo primato nazionale cinese.

Ieri è scesa in acqua per affrontare le batterie dei 100 metri farfalla femminili. Zhang ha nuotato il suo personal best di sempre toccando la piastra in 55.62. Il tempo non è soltanto il suo primato personale, ma va a cancellare il record asiatico stabilito nel 2009 da Liu Zige in 56.07.

Il crono realizzato ieri a Qingdao da Zhang Yufei la pone ora come seconda performer all time della distanza. Davanti a lei soltanto il World Record di Sarah Sjostrom. Tra la giovane cinese e Sarah Sjostrom ci sono soltanto 14 centesimi di secondo. Il primato mondiale è stato stabilito dalla Sjostrom ai Giochi Olimpici di Rio De Janeiro nel 2016 con il tempo di 55.48.

Prima di questa manifestazione, il personal best di Zhang Yufei era rappresentato dal tempo di 57.29 realizzato ai Campionati del Mondo FINA di Budapest nel 2017. A quei Mondiali Zhang si classificò ottava nella finale, chiudendo in 57.51.

A luglio di quest’anno Zhang ha invece nuotato già sotto i 57”, facendo registrare il tempo di 56,47.

Zhang ha preso parte ai Campionati FINA di Gwangju del 2019. Mancò la finale, accontentandosi del 13° posto con un tempo di 57,93.