Asian Para Games: Indian Para Swimmers Ko 1 Gold, 2 Silver, 5 Bronze

3rd Asian Para Games 2018 Me Swimming Ka event aaj complete ho gya, And Indian Para Swimmers Ne Kafi Behtareen Performance Dikhate Hue Abhi Tak Total 8 Medals Jisme 1 Gold,2 Silver And 5 Bronze Indian Para Swimmers Ne Jeete Hai.
3rd Asian Para Games 2018 Me 43 Countries Se Lagbhag 3000 Athletes Ne Participate Kiya. Is Game Ka Official Mascot Bondol Eagle Jiska Name Momo Hai Usko Choose Kiya Gaya Hai.
Indian Para swimmers: Medalists
|Jadhav Suyash Narayan
|Men’s 50m Butterfly S7 (6-7)
|00:32.71 – Gold
|Satija Devanshi
|Women’s 100M Butterfly S10
|01:24.86 – Silver
|Patil Swapnil Sanjay
|Men’s 100m Backstroke S10
|01:09.35 –Silver
|Patil Swapnil Sanjay
|Men’s 400m Freestyle S10
|04:41.45- Bronze
|Jadhav Suyash Narayan
|Men’s 200m Individual Medley Sm7
|02:56.51 – Bronze
|Jadhav Suyash Narayan
|Men’s 50m Freestyle S7
|00:32.16 – Bronze
|Satija Devanshi
|Women’s 100M Freestyle S10
|01:14.37 – Bronze
|Patil Swapnil Sanjay
|Men’s 100m Freestyle S10
|00:59.77 – Bronze
3rd Asian Para Games 2018 – Results
3rd Asian Para Games 2018 Day 1 Heat and Final Results
3rd Asian Para Games 2018 Day 2 Heat and Final Results
3rd Asian Para Games 2018 Day 3 Heat and Final Results
3rd Asian Para Games 2018 Day 4 Heat and Final Results
3rd Asian Para Games 2018 Day 5 Heat and Final Results
See All Heat Results – Official
India Swimmers Ki Performance – Day 6 of 3rd Asian Para Games 2018
|Indian Swimmers
|Events
|Performance
|Thakker Jigar Jayeshbhai
|Men’s 50M Breaststroke SB3 (1-3)
|02:34.06- 4th (Final)
|Malagi Shridhar Nagappa
|Men’s 100M Butterfly S8
|01:13.83 – 5th (Final)
|Patil Swapnil Sanjay
|Men’s 100M Backstroke S10
|01:09.35 –Silver
|Raut Chetan Giridhar
|Men’s 100M Backstroke S10
|01:20.49- 5th(final)
|Shaikh Mohammad Shams Aalam
|Men’s 200M Individual Medley SM6 (5-6)
|04:43.63- 7th(Final)
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