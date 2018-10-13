Asian Para Games: Indian Para Swimmers Ko 1 Gold, 2 Silver, 5 Bronze

3rd Asian Para Games 2018 Me Swimming Ka event aaj complete ho gya, And Indian Para Swimmers Ne Kafi Behtareen Performance Dikhate Hue Abhi Tak Total 8 Medals Jisme 1 Gold,2 Silver And 5 Bronze Indian Para Swimmers Ne Jeete Hai.

3rd Asian Para Games 2018 Me 43 Countries Se Lagbhag 3000 Athletes Ne Participate Kiya. Is Game Ka Official Mascot Bondol Eagle Jiska Name Momo Hai Usko Choose Kiya Gaya  Hai.

 

Indian Para swimmers: Medalists

Jadhav Suyash Narayan Men’s 50m Butterfly S7 (6-7) 00:32.71 – Gold
Satija Devanshi Women’s 100M Butterfly S10 01:24.86 –  Silver
Patil Swapnil Sanjay Men’s 100m Backstroke S10 01:09.35 –Silver
Patil Swapnil Sanjay Men’s 400m Freestyle S10 04:41.45- Bronze
Jadhav Suyash Narayan Men’s 200m Individual Medley Sm7 02:56.51 – Bronze
Jadhav Suyash Narayan Men’s 50m Freestyle S7 00:32.16 – Bronze
Satija Devanshi Women’s 100M Freestyle S10 01:14.37 –  Bronze
Patil Swapnil Sanjay Men’s 100m Freestyle S10 00:59.77 – Bronze

 

3rd Asian Para Games 2018 – Results

3rd Asian Para Games 2018 Day 1 Heat and Final Results

3rd Asian Para Games 2018 Day 2 Heat and Final Results

3rd Asian Para Games 2018 Day 3 Heat and Final Results

3rd Asian Para Games 2018 Day 4 Heat and Final Results

3rd Asian Para Games 2018 Day 5 Heat and Final Results

See All Heat Results – Official

India Swimmers Ki Performance – Day 6 of 3rd Asian Para Games 2018         

Indian Swimmers Events Performance
Thakker Jigar Jayeshbhai Men’s 50M Breaststroke SB3 (1-3) 02:34.06- 4th (Final)
Malagi Shridhar Nagappa Men’s 100M Butterfly S8 01:13.83 – 5th (Final)
Patil Swapnil Sanjay Men’s 100M Backstroke S10 01:09.35 –Silver
Raut Chetan Giridhar Men’s 100M Backstroke S10 01:20.49- 5th(final)
Shaikh Mohammad Shams Aalam Men’s 200M Individual Medley SM6 (5-6) 04:43.63- 7th(Final)

 

 

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About Sanuj Srivastava

Sanuj Srivastava

Sanuj Srivastava born on January 19th, 1996 in INDIA. He started to love Water at the age of 13 and his friends named him "Gold fish", He graduated in Bachelor of science in Physics, Chemistry and Mathematics in 2016. He is a passionate learner and a student who also happens …

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