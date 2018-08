6 points positifs de la natation sur votre vie professionnelle

Tandis que nager est quelque chose qui a beaucoup de valeur pour les nageurs d’un point de vue physique, beaucoup ne sont pas conscients des effets de la natation quand ils entrent dans le monde du travail. Etre un athlète sur le long terme forme plus que vous ne le croiriez et vous enseigne des valeurs que vous pouvez garder toute votre vie.

Voici 6 éléments qui rendent les nageurs plus intéressants pour les employeurs.

1. Vous savez ce que c’est que de travailler dur :

Vous avez été élevé pour travailler dur. Vous savez ce que c’est que de travailler quand les conditions ne sont pas toujours bonnes et vous savez adapter votre attitude. Vous savez que les choses s’amélioreront parce que vous allez tout faire pour atteindre vos objectifs. Beaucoup de gens ne comprennent cela que quand ils sont plus âgés et expérimentés. Par conséquent, vous avez une onde d’avance.

2. Vous savez travailler indépendamment et en équipe :

Vous avez l’expérience des courses individuelles et en relais en équipe. Vous savez donc faire les deux ! C’est une grande qualité.

3. Vous ne vous plaignez jamais:

Les nageurs, avec l’expérience, ont compris que se plaindre ne servait à rien. Ils ont compris que ça ne rendait pas les choses plus faciles. Il n’y a jamais de place pour les esprits négatifs, surtout sur les lieux de travail.

4. Votre CV peut être plus impressionnant que d’autres:

Si un employeur a le choix, il pourra plutôt choisir un athlète. En effet, un nageur est capable de se dévouer et de travailler dur pendant des heures. L’employeur pourra vous faire confiance quant à votre engagement pour la tâche qu’il va vous donner.

5. Vous avez beaucoup de contacts:

Vous avez grandi en rencontrant des gens différents d’un peu partout. Avoir un bon répertoire est toujours un avantage pour la vie professionnelle.

6. Vous gérez bien votre temps:

En tant que nageur depuis le plus jeune âge, vous savez ce que c’est que d’avoir des journées chargées. Les cours, les entraînements, les devoirs ont fait que vous savez ce que c’est que d’avoir de longues journées mais en même temps, vous avez appris à prioriser pour respecter les délais et réussir dans tout ce que vous avez entrepris. Pour un employeur, savoir gérer le temps et bien prioriser sont de grandes qualités.

Le texte original de cet article a été écrit en anglais par Bryana Cielo.