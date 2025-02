2025 ACC Championships: Stanford Women, Louisville Men Make Big Push(Day 3 Ups/Mids/Downs)

2025 ACC Swimming and Diving Championships

For those unfamiliar with swimming terminology, the concept of “Ups” and “Downs” is a good way to track which teams performed best at prelims. In prelims, swimmers qualify for one of three finals heats: the top eight finishers make the ‘A’ final, places nine through 16 in the ‘B’ final, and place 17 through 24 in the ‘C’ final. In finals, swimmers are locked into their respective final, meaning a swimmer in the B heat (spots 9-16) can only place as high as 9th or as low as 16th, even if they put up the fastest or slowest time of any heat in the final.

With that in mind, we’ll be tracking “Ups,” “Mids” and “Downs” after each prelims session. “Up” refers to swimmers in the ‘A’ final, “Mid” to swimmers in the ‘B’ final and “Down” to swimmers in the ‘C’ final.

Team Standings After Day 2

Women:

Virginia — 494.5 Stanford — 413 Louisville — 397 Cal — 30.85 North Carolina — 260 NC State — 228 Pitt — 201 Miami (FL) — 181 Florida State — 162 Duke — 138 Notre Dame — 132 Virginia Tech — 126 Boston College — 78 SMU — 76 Georgia Tech — 65

Men:

Cal — 457 Stanford — 402 UNC — 383 NC State — 379 Louisville — 282 Florida State — 256.5 Virginia — 242 Virginia Tech — 221 Georgia Tech — 215 SMU — 211 Pitt — 201.5 Duke — 105 Boston College — 62 Miami (FL) — 52 Notre Dame — 19

UPS/MIDS/DOWNS – WOMEN

TEAM TOTAL 400 IM 100 FLY 200 FREE 3-meter diving Virginia 7/3/2 3/0/0 2/1/1 2/1/1 0/1/0 Stanford 6/5/5 3/1/0 1/2/1 2/0/3 0/2/1 Louisville 4/5/2 0/1/0 1/2/1 2/1/1 1/1/0 North Carolina 3/4/2 1/1/2 0/0/0 0/1/0 2/2/0 Cal 3/3/2 1/0/0 1/1/1 1/2/0 0/0/1 Miami (FL) 3/0/2 0/0/0 1/0/1 0/0/1 2/0/0 NC State 2/4/4 0/2/2 1/0/0 1/2/0 0/0/2 Florida State 2/0/2 0/0/0 0/0/1 0/0/0 2/0/1 Pitt 1/2/2 0/1/0 1/1/0 0/0/1 0/0/1 Duke 1/1/2 0/1/2 0/0/0 0/0/0 1/0/0 SMU 0/2/2 0/0/1 0/0/0 0/0/0 0/2/1 Notre Dame 0/1/1 0/1/1 0/0/0 0/0/0 0/0/0 Virginia Tech 0/1/2 0/0/0 0/0/0 0/1/1 0/0/1 Georgia Tech 0/0/0 0/0/0 0/0/1 0/0/0 0/0/0 Boston College 0/0/0 0/0/0 0/0/0 0/0/0 0/0/0

Projected Scoring — Women

400 IM:

Stanford — 94 Virginia — 82 NC State — 46 UNC — 44 Cal — 23 Duke — 21 Pitt — 17 Louisville — 15 Notre Dame — 15 SMU — 5 Boston College — 0 Virginia Tech — 0 Florida State — 0 Georgia Tech — 0 Miami (FL) — 0

100 Fly:

Virginia — 79 Louisville — 60.5 Stanford — 60 Cal — 40 Miami (FL) — 31.5 NC State — 26 Pitt — 24 Florida State — 16 Georgia Tech — 3 UNC — 0 Duke — 0 Notre Dame — 0 SMU — 0 Boston College — 0 Virginia Tech — 0

200 Free:

Virginia — 83 Louisville — 65 Stanford — 63 Cal — 57 NC State — 48 UNC — 12 Pitt — 9 Virginia Tech — 7 Miami (FL) — 2 Florida State — 0 Georgia Tech — 0 Duke — 0 Notre Dame — 0 SMU — 0 Boston College — 0

3-meter diving:

UNC — 83 Miami (FL) — 57 Florida State — 56 Stanford — 45 Louisville — 34 SMU — 32.5 Duke — 24 Virginia — 15 Virginia Tech — 5.5 Cal — 4 NC State — 3 Pitt — 3 Georgia Tech — 0 Notre Dame — 0 Boston College — 0

Women’s Projected Totals — Day 4

Stanford — 262 Virginia — 259 Louisville — 174.5 UNC — 139 Cal — 124 NC State — 123 Miami (FL) — 90.5 Florida State —72 Pitt — 53 Duke — 45 SMU — 37.5 Notre Dame — 15 Virginia Tech — 12.5 Georgia Tech — 3 Boston College — 0

Women’s Day 4 Projected Totals + Real Scores

Virginia — 753.5 Stanford — 675 Louisville — 571.5 Cal — 432.5 North Carolina — 399 NC State — 351 Miami (FL) — 271.5 Pitt — 254 Florida State — 234 Duke — 182 Notre Dame — 147 Virginia Tech — 138.5 SMU — 113.5 Boston College — 78 Georgia Tech — 68

UPS/MIDS/DOWNS – MEN

TEAM TOTAL 400 IM 100 FLY 200 FREE Louisville 4/3/5 3/0/0 0/1/3 1/2/2 Stanford 4/3/2 1/1/1 2/1/1 1/1/0 UNC 4/2/0 2/0/0 1/2/0 1/0/0 NC State 4/1/4 1/1/3 1/0/0 2/0/1 Virginia Tech 3/3/2 0/0/1 2/2/1 1/0/1 Cal 3/3/1 0/2/0 1/0/1 2/3/0 Pitt 1/3/0 1/1/0 0/0/0 0/1/0 Florida State 1/1/2 0/0/1 1/0/1 0/0/0 Virginia 0/4/1 0/2/1 0/1/0 0/1/0 Georgia Tech 0/1/1 0/0/0 0/1/1 0/0/0 Duke 0/0/0 0/0/0 0/0/0 0/0/0 Miami (FL) 0/0/0 0/0/0 0/0/0 0/0/0 Notre Dame 0/0/0 0/0/0 0/0/0 0/0/0

Projected Scoring — Men

400 IM:

Louisville — 82 NC State — 53 UNC — 49 Stanford — 47 Pitt — 43 Virginia — 30 Cal — 20 SMU — 19 Florida State — 4 Virginia Tech — 2 Duke — 0 Notre Dame — 0 Boston College — 0 Georgia Tech — 0 Miami (FL) — 0

100 Fly:

Virginia Tech — 77.5 Stanford — 77 UNC — 51.5 Cal — 32.5 Louisville — 31.5 NC State — 25 Virginia — 17 Georgia Tech — 16 Florida State — 4 Pitt — 0 SMU — 0 Duke — 0 Notre Dame — 0 Boston College — 0 Miami (FL) — 0

200 Free:

Cal — 103 Louisville — 63 NC State — 53 Stanford — 48 Virginia Tech — 31.5 UNC — 25 Virginia — 12 Pitt — 11 Florida State — 8.5 SMU — 8 Georgia Tech — 0 Duke — 0 Notre Dame — 0 Boston College — 0 Miami (FL) — 0

Men’s Projected Totals — Day 4

Louisville — 176.5 Stanford — 172 Cal — 155.5 NC State — 131 UNC — 125.5 Virginia Tech — 111 Virginia — 59 Pitt — 54 SMU — 27 Florida State — 16.5 Georgia Tech — 16 Miami (FL) — 0 Duke — 0 Notre Dame — 0 Boston College — 0

Men’s Day 4 Projected Totals + Real Scores