2021 Men’s NCAA Championships Pick ‘Em Contest: Day 3 Results

2021 NCAA MEN’S SWIMMING & DIVING CHAMPIONSHIPS

When: Wednesday, March 24 – Saturday, March 27, 2021

Wednesday, March 24 – Saturday, March 27, 2021 Where: Greensboro Aquatic Center / Greensboro, NC (Eastern Time Zone)

Greensboro Aquatic Center / Greensboro, NC (Eastern Time Zone) Prelims 10 AM/ Finals 6 PM (Local Time)

Short course yards (SCY) format

Defending champion: Cal (1x) – 2019 results

Cal (1x) – 2019 results

There were no overwhelming times on day 3 of the 2021 Men’s NCAA Swimming & Diving Championships, but a lot of tight finishes made for some event excitement.

The biggest bracket-busters of the session came on the bookends. The night started with a bang when Florida’s Bobby Finke used a massive close on the freestyle leg of the 400 IM, splitting 23.83 on the final 50 and 49.44 on the final 100 to overcome a 1.3 second deficit to top-seeded Carson Foster.

Only three entries picked Finke to win that race out of more than 600 who are playing this year’s Pick ‘Em Contest. While Finke is an overwhelming favorite in the 1650 free on Saturday, and he was the 3rd seed in this 400 IM, The freshman Foster looked so far ahead of the field, it seemed a slam-dunk victory. Hugo Gonzalez of Cal, who was the fastest swimmer on Friday, was in the B final – and he was the second most chosen candidate in that race after Foster.

Of the three who picked Finke to win, one was SwimSwam’s resident Swimulator guru Andrew Mering.

At the other end of the session, the Louisville men, as the 2nd seed, were only picked by 83 entries (12.6%).

The Cal men, who placed 3rd, were the favorites, being chosen on about half of the entries, but there was a wide variety of opinions. Among the teams being chosen more often than Louisville included Michigan (160 entries), the top seeds. Texas picked up a chunk of choices too, albeit fewer than Louisville.

Day 3 Event Winners:

Once again, users ineligible for prizes (but fully eligible for bragging rights), swimbrim won the day, followed by Turmanator, Green Harvey, and SlimShady (not the real Slim Shady).

Among eligible entries, swimwild13 and Jmah888 tied for the day 3 win, and because SwimSwam is feeling generous today, we’re going to give you both a one year subscription to SwimSwam Magazine.

Turminator and Day 1/2 winner Erol are neck-and-neck for the overall lead. Neither is eligible for prizes, which makes Grant Drukker and swimwild13 the leaders for the Grand Prize: the overall winner of the contest gets a magazine subscription and one 25-meter/25-yard X1- pro resistance training device – a $997 value.

