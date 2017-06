US-Schwimmstar Ryan Lochte ist Vater eines Sohnes geworden

Olympiasieger Ryan Lochte und seine Verlobte, Kayla Rae Reid, haben laut E! News reports heute in den frühen Morgenstunden US-Zeit ihren ersten gemeinsamen Sohn bekommen. In einem Tweet hat Ryan mitgeteilt, dass der Kleine Caiden Zane Lochte heißt. Das Kind sei 7 lbs 14 oz (ca. bzw. etwas mehr als 6 Pfund) schwer und fast 56 cm groß.

Ryan Lochte hatte im Dezember 2016 bekannt gegeben, dass er und Kayla ein Kind erwarten. Wie bereits berichtet, ist Lochte im Moment vom amerikanischen Schwimmverband wegen eines Vorfalles in Rio während der olympischen Spiele gesperrt – aber gute Nachricht: Die Supension läuft am 30. Juni aus und dann kann er sein Projekt, die Teilnahme an den Olympischen Spielen in Tokio 2020, in Angriff nehmen und wieder bei Wettkämpfen starten – die Sperre gilt allerdings auch für die Weltmeisterschaften.