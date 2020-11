US Open 13enne Thomas Heilman Batte Record Di Andrew 100 Sl/100Fa

2020 US OPEN SWIMMING CHAMPIONSHIPS

Il 13enne americano Thomas Heilman, si sta facendo notare nella tappa di Richmond degli US Open 2020.

Ieri vi abbiamo raccontato che Heilman ha realizzato durante il primo giorno di gare il tempo più veloce di sempre per un tredicenne nei 50 metri stile libero. Con un crono di 23,36, si è inserito di forza nella classifica americana, nella categoria dai 13 ai 14 anni. Il primo posto è occupato da Michael Andrew con 23.19, realizzato però quando Michael aveva già compiuto 14 anni.

Durante la sessione di gare di ieri, ha messo a segno altre due grandi prestazioni.

Nei 100 metri farfalla maschili ha siglato il nuovo record di categoria 13/14 anni con il tempo di 54,45, soffiando il record a Michael Andrew.

Nei 100 metri stile libero ha toccato la piastra in 51,20, stabilendo anche in questa distanza il nuovo primato di categoria. Il record precedente, anche nei 100 stile, apparteneva a Michael Andrew ed era stato stabilito in 51.30 nel 2014.

Il tempo limite per l’iscrizione ai Trials Olimpici è di 50.49 e sembra ancora lontano. E’ pur vero che mancano ancora otto mesi per l’appuntamento più importante per i nuotatori USA. In ogni caso, se riuscisse a qualificarsi, sarebbe il primo tredicenne della storia a partecipare alla manifestazione di qualificazione per la squadra olimpica.

Per fare un confronto, il Record italiano della categoria corrispondente (ragazzi 14) appartiene a Lorenzo Galossi ed è di 51.62, anche se, è opportuno precisarlo, Heilman è nato nel 2007.