US Open I Risultati Combinati Del Primo Giorno Svoltosi In 9 Località

Us OPEN SWIMMING CHAMPIONSHIPS 2020

Gli U.S. Open 2020 avranno un aspetto un po’ diverso rispetto agli anni precedenti. A causa delle restrizioni in corso anche in America, l’evento sarà diviso in 9 incontri in 9 diverse località.

Ogni località seguirà lo stesso format, con una sessione il giovedì sera, una il venerdì mattina, una il venerdì sera e una il sabato mattina.

Giovedì sera, in tutte le nove località, si sono svolte le finali degli 800 metri stile libero maschile e femminile. Di seguito sono riportati i migliori 8 atleti delle 9 località combinate, insieme ai link ai risultati completi di ogni località.

2020 U.S. OPEN 9-SITE VENUES

CITY VENUE Beaverton, Ore. Tualatin Hills Aquatic Center Des Moines, Iowa Wellmark YMCA-The YMCA of Greater Des Moines Greensboro, N.C. Greensboro Aquatic Center Huntsville, Ala. Huntsville Aquatics Center Indianapolis, Ind. Indiana University Natatorium * Irvine, Calif. William Woollett Jr. Aquatics Center Richmond, Va. SwimRVA San Antonio, Texas North East ISD Blossom Athletic Complex Sarasota, Fla. Selby Aquatic Center

GIOVEDì 12 NOVEMBRE

800 metri stile libero donne

American record: 8:04.79 8/7/2016 Katie Ledecky

U.S. Open record: 8:06.68 1/17/2016 Katie Ledecky

U.S. Open Meet: 8:14.59 12/4/2019 Katie Ledecky

U.S. Olympic Trials cut: 8:48.09

Top 8:

800 METRI STILE LIBERO UOMINI

American record: 7:43.60 7/31/2013 Michael McBroom

U.S. Open record: 7:44.57 7/29/2018 Zane Grothe

U.S. Open Meet record: 7:47.27 8/8/2009 Chad La Tourette

U.S. Olympic Trials cut: 8:12.99

Top 8: