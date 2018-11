SwimMeeting Sudtirol. Diramata La Start List. Tanti Campioni In Gara

SWIMMEETING SUDTIROL 2018

3-4 Novembre 2018

Bolzano (Italy)

E’ stata pubblicata ieri la start list dello SwimMeeting Sudtirol 2018.

Forte presenza di atleti nazionali ed internazionali che renderà la manifestazione interessante, soprattutto in vista dei prossimi appuntamenti, come i Mondiali in vasca corta in Cina.

100 metri stile libero

Le italiane Elena Di Liddo, Erika Ferraioli, Giorgia Biondani dovranno subito vedersela con le americane, Madison Kennedy, Lia Neal, Kelsi Dahlia Worrell.

Quest’ultima risulta iscritta con il tempo più basso, 51.80.

Nella gara maschile, caccia al tempo di qualificazione per il mondiale in corta per Marco Orsi.

Il campione europeo in vasca corta dovrà nuotare le quattro vasche in 46.90 per prenotare il posto per Hangzhou.

Marco Orsi è anche iscritto ai 100 metri misti, gara nella quale detiene il titolo europeo in vasca corta.

50 metri rana

Nella gara femminile spicca tra tutte Martina Carraro, la quale è in ripresa dall’influenza, ma ci ha confermato la sua presenza a Bolzano.

I 50 e 100 metri rana maschili forniranno invece una delle sfide più attese.

Nicolò Martinenghi e Fabio Scozzoli si ritroveranno fianco a fianco sui blocchi di partenza.

Martinenghi completamente guarito affronterà nella sua gara di ritorno Fabio Scozzoli.

Scozzoli ha 30 anni, ma la scorsa stagione per lui è stata la più veloce di sempre. Agli Europei di Glasgow ha conquistato la medaglia d’argento nei 50 metri rana con 26.79. Più veloce di lui soltanto Adam Peaty ed ha mancato il suo stesso record italiano soltanto di 6 centesimi (26.73)

100 metri dorso

Record Italiano contro Record del mondo nella sfida femminile dei 100 metri dorso.

Margherita Panziera detiene attualmente il Record Italiano assoluto in vasca lunga in questa distanza , conquistato quest’anno durante il Trofeo Settecolli.

Di fronte si troverà la detentrice del Record Del Mondo, l’americana Kathleen Baker.

Sarà un’anteprima mondiale, atteso che la Baker è anche tra i convocati USA ai prossimi Mondiali in Vasca Corta di Hangzhou.

Nella gara maschile in vasca il prodigio Thomas Ceccon, che non dovrà sottovalutare le potenzialità in vasca corta di Lorenzo Mora.

100 metri farfalla

Il Campione europeo Piero Codia torna a gareggiare a Bolzano. Nella gara dei 100 metri farfalla è l’unico atleta iscritto con un tempo sotto i 50 secondi.

Avvincente il campo femminile, dove l’italiana Elena Di Liddo, medaglia di bronzo a Glasgow, troverà Evelyn Verraszto, Lia Neal, Kendy Stewart e Kelsi Dahlia Worrell.