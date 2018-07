Nicolò Martinenghi Guarito: “Pronto a Tornare Più Forte di Prima”

Sono al settimo cielo💪🏼 È arrivata la notizia che da tanto aspettavo: L’OSSO SI È SALDATO COMPLETAMENTE. Dopo mesi passati nella rabbia più totale, sono pronto a tornare più forte di prima, con la stessa euforia e energia che questa foto rappresenta! Voglio ringraziare davvero chi mi è stato vicino fin da subito, ma in particolare chi non ha perso l’occasione per criticarmi e darmi per “finito”…vi ringrazio tanto, so che quando tornerò (e vi prometto che tornerò) voi sarete i primi ai quali penserò! Ora non resta altro che lasciarsi tutto alle spalle, imparare da questa esperienza e ritornare a divertirmi come non mai💥🎉 I’m back 🔥 #occhialipernonfarsiriconoscere #poppone

