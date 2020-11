Siobhan Haughey Abbassa Ancora Il Record Asiatico Nei 100 Stile

INTERNATIONAL SWIMMING LEAGUE SEMIFINALE 1- DAY 2

La nuotatrice di Hong Kong Siobhan Haughey ha battuto il suo stesso record asiatico nei 100 metri stile libero e mantiene la sesta posizione nella classifica all time della distanza.

In gara nel secondo giorno della prima semifinale della ISL, la Haughey ha vinto i 100 metri stile libero con il tempo 51.12, abbassando di due centesimi il suo stesso record nazionale ed asiatico.

Il record precedente lo aveva fissato in apertura della staffetta 4×100 metri stile libero femminili durante il primo giorno del Match 6 della ISL. In gara con la squadra Energy Standard nuotò la sua in 51.14.

CLASSIFICA ALL TIME 100 METRI STILE LIBERO FEMMINILI VASCA CORTA

Cate Campbell, Australia – 50.25 Sarah Sjostrom, Svezia – 50.58 Ranomi Kromowidjojojo, Paesi Bassi – 50.95 Libby Lenton, Australia – 51.01 Emma McKeon, Australia – 51.02 Siobhan Haughey, Hong Kong – 51,12 Fran Halsall, Gran Bretagna – 51.19 Femke Heemskerk, Paesi Bassi – 51.29 Beryl Gastaldello, Francia – 51.30 Inge Dekker, Paesi Bassi – 51.35

dal nostro recap

100 STILE LIBERO FEMMINILI

Non scende in acqua nei 100 stile libero Sarah Sjostrom ma Energy Standard piazza due atlete al primo e al terzo posto. Siobhan Haughey vince con il nuovo record asiatico, 51,12 per la ragazza di Hong Kong. Alle sue spalle Freja Anderson che tenta la rimonta sulla coppia ES ma riesce a superare solo Femke Heemskerk che conclude al terzo posto. Le prime 4 atlete nuotano sotto il limite dei 52″.