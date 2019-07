Schwimm-WM: Philip Heintz wird Vierter. Staffel wird Siebter.

FINA World Championships, Gwangju, Südkorea

Ein sehr interessanter Final- und Halbfinalabend steht bevor. Die deutschen Teilnehmer haben durchaus Medaillenchancen. Franziska Hentke starte im Finale über 200 m Schmetterling, Philip Heintz über 200 m Lagen. Bei den Weltmeisterschaften vor 2 Jahren in Budapest hat Hentke Silber geholt.

Christian Diener und Marco Koch starten in den Halbfinalläufen über 200 m Rücken bzw. 200 m Brust. Beide waren bei den Olympischen Spielen 2016 im Finale.

Die 4×200 m Freistilstaffel der Frauen wird in der Besetzung Reva Foos, Isabel Gose, Marie Pietruschka und Annika Bruhn schwimmen. Isabel Gose ist in diesem Finale eine der jüngsten Teilnehmerinnen. Im Vorlauf schwamm sie mit fliegendem Start die schnellste Zeit der deutschen Teilnehmerinnen. Bei den Junioren-Europameisterschaften vor einigen Wochen hatte sie Gold über 100m, 200m, 400m gewonnen und Silber über 50 m Freistil.

Philip Heintz startet auf Bahn 5, im Halbfinale war er der Zweitschnellste. Wie gewohnt, liegt Philip Heintz bis 100 m eher im Mittelfeld. Über die Bruststrecke kann er wieder Boden gut machen. Nach 100 m lag er nur 2 Zehntel über seiner besten Durchgangszeit. Im Ziel gewinnt Daiya Seto in 1:56,14 vor Jeremy Desplanches und Chase Kalisz. Philip Heintz kommt auf den vierten Platz in 1:56,84.

Im TV Interview glaubt, er hat wegen seiner 3-monatigen Pause nicht seine volle Leistungsstärke erreicht. Er meint, der DSV hat sich gesteigert und sie seien auf einem guten Weg. Das nächste olympische Jahr ist entscheidend. Die Stimmung in der Mannschaft sei gut.

Christian Diener startet im zweiten Halbfinale über 200 m Rücken. In der Gesamtabrechnung wird er in 1:57,33 Neunter und verpasst somit das Finale – außer, es verzichtet jemand auf seinen Start.

Die 4x200m Freistilstaffel belegt in der Endabrechnung den 7. Platz in 7:55,63 Minuten. Die Australierinnen stellen einen neuen WELTREKORD in 7:41,50 auf. Isabel Gose schwimmt mit fliegendem Start wieder die schnellste Zeit in 1:57,99. Die weiteren Zeiten: Reva Foos (Start) 1:59.81, Marie Pietruschka 1:59.04 und Annika Bruhn 1:58,79.