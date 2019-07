Schwimm-WM: Chupkov mit Weltrekord zum Weltmeistertitel

FINA World Championships, Gwangju, Südkorea

Am Tag der Weltrekorde in Gwangju, setzte der Russe Anton Chupkov noch einen drauf: Über 200 m Brust verbesserte er den gerade mal 24 Stunden alten Rekord des Australiers Matthew Wilson. Dieser hatte im Semifinale den Rekord von Ippei Watanabe eingestellt. Beide bis dahin die schnellsten Männer in 2:06,67 und beide Teilnehmer in diesem Finale.

Wilson war es auch, der das Rennen unglaublich schnell anging. Chupkov wartete seine Chance ab und schwamm vom 8. über den 5. Platz im Rennverlauf zum Sieg und neuen Weltrekord.

Die Medaillengewinner über 200 m Brust:

Marco Koch wurde in diesem wohl schnellsten Rennen aller Zeiten Fünfter und blieb nur knapp über seinem eigenen deutschen Rekord.

Hier das Video zum Rennen: