Regan Smith – Nouveau record du monde junior 100 dos dames

2019 BLOOMINGTON PRO SWIM SERIES

Jeudi, 16 mai – Dimanche, 19 mai 2019

Counsilman Billingsley Aquatic Center, Bloomington, Indiana

Grand bassin (50m)

Ce week-end les fans Américains de la natation ont pu assister à de très belles performance que ce soit à Bloomington pour la Pro séries ou au Atlanta Classic.

Dimanche soir à Bloomington, la jeune nageuse américaine de 17 ans Regan Smith a remporté l’or sur 100 dos avec à la clé un nouveau record du monde junior en 58.82, l’ancien record du monde junior était déjà détenu par Smith en 58.83 et datait de l’été dernier aux championnats nationaux des Etats-Unis.

La FINA a commencé à établir des records du monde juniors en 2014, alors que la performance de Smith dimanche soir représente un nouveau record du monde junior officiel, ce n’est pas le temps le plus rapide de l’histoire nagé par une jeune de 17-18 ans sur 100 dos. C’est Missy Franklin en 58.33 en 2012 aux Jeux Olympiques de Londres qui est a la meilleure performance de tous les temps. Le temps de Franklin est depuis 2012 le record 17-18 ans des Etats-Unis.

Le temps de Regan Smith au 100 dos la fait monter à la 4ème place au ranking mondial cette saison sur 100m dos. Comme ses compatriotes Américaines, Smith semble être en grande forme à deux mois des Championnats du Monde de cet été. En revanche, là-bas elle ne nagera uniquement le 200 dos et pas le 100 dos, l’été dernier c’est Kathleen Baker et Olivia Smoliga qui ont décroché leurs billets sur le 100. Baker et Smoliga sont aujourd’hui respectivement 3ème et 6ème au ranking mondial cette saison et ce ne serait pas une surprise de les voir toutes les deux sur le podium cet été à Gwangju. Smith pourrait toujours lancer un relais 4 nages dans l’éventualité de mauvaises performances de Baker et Smoliga.