Queensland, Australie : Ning Zetao, 22s40 et 48s43; Winnington 1’46s13

Ancien nageur, Eric Lahmy est journaliste, écrivain, rédacteur en chef, et reporter. Il anime depuis 2013 Galaxie-Natation, un blog dédié à son sport préféré.

Dimanche 23 Décembre 2018

Elijah WINNINGTON, un jeune nageur australien, a été nommé nageur du meeting, aux championnats du Queensland, à Brisbane. Winnington a remporté à deux reprises le 200 mètres, le titre adulte et le titre des 17-18 ans, en respectivement 1’46s64 et 1’46s13. Il a été nettement devancé, sur 400 mètres, par Jack McLoughlin. Shayna JACK a rencontré Emma MCKEON à trois reprises sur 50, 100 et 200 libre, et l’a emporté sur 50 et 200. MCKEON a gagné le 100 devant JACK et le 100 papillon, non sans mal, devant la Coréenne AN Sehyeon …

A noter le retour en forme du champion du monde du 100 mètres chinois (47s84 en 2015) NING Zetao, facile vainqueur du 50 et du 100 mètres, ainsi que la suprématie japonaise dans les catégories 12 et 13 ans. A l’approche des Jeux de Tokyo ?

MESSIEURS

DAMES