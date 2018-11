Mireia Belmonte, baja en el Campeonato de España en corta

La nadadora española Mireia Belmonte, que recientemente ha cumplido 28 años, será muy posiblemente baja en el campeonato de España en piscina corta que se celebra del 15 al 18 de noviembre en Barcelona.

La catalana sufre una una pequeña lesión en el tobillo que no podrá curarse a tiempo para el campeonato, según ha comunicado ella misma al periódico Mundo Deportivo. Belmonte apareció el domingo en la Cursa de les Dones de Barcelona, carrera a la que dio el pistoletazo de salida. La nadadora necesitó la ayuda de una muleta e hizo las siguientes declaraciones: “Al Campeonato de España seguramente no podré ir porque aún no estoy recuperada del tobillo y no puedo moverlo mucho”.

Sobre el mundial de Hangzhou de diciembre, ha dicho que tendrá que esperar al visto bueno de los médicos, porque aún tiene algunos mareos y no está al cien por cien. Por tanto, de momento es duda si la polivalente nadadora estará en el mundial. Mireia tampocó participó en el europeo de Glasgow de este verano debido a problemas de salud.