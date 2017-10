Les 5 choses surprenantes que mes enfants ont apprises grâce à la natation

Témoignage de Elizabeth Wickham

Quand je pense à notre club de natation, j’ai le sentiment qu’il fait partie des choses qui ont le plus forgé mes enfants.

J’ai commencé à faire de la natation avec mes enfants quand ils avaient 6 mois, lors d’un cours intitulé « Maman et moi » à la piscine municipale.

Après avoir essayé plusieurs sports, il s’est avéré qu’être dans les bassins était leur passion.

Il y a des valeurs évidentes que l’on peut apprendre grâce à la natation, c’est à dire savoir être en sécurité dans l’eau, gérer son temps, se donner des objectifs, forger sa persévérance, sa personnalité, prendre ses responsabilités, entretenir sa forme physique et avoir du cran.

Mais en plus de tout cela, mes enfants ont appris 5 choses que je n’aurais jamais soupçonnées :

1: S’adresser à un public :

Pour mes deux enfants, faire partie d’une équipe voulait aussi dire parler à un public. Ils avaient l’occasion de le faire lors de banquets, quand un reporter local venait les interroger ou quand il fallait faire les élocutions lors de rencontres. Leur club de natation leur a donné beaucoup d’occasions de pratiquer cette compétence qui est si importante dans la vie.

2: Parler aux adultes :

Un professeur de natation m’a dit qu’elle soutenait ma fille pour la course de relève de fonds. Elle m’a dit qu’elle avait l’habitude de plaisanter avec elle après l’entraînement du matin. Avoir une bonne relation avec les entraîneurs, les parents des autres enfants et leurs supérieurs a été essentiel pour que mes enfants aient confiance en eux en présence d’adultes.

3: Le sens de l’organisation :

Tous les jours, mes enfants devaient être organisés. Ils devaient préparer leur sac de piscine la veille, ils devaient trouver le temps de faire leurs devoirs en plus des entraînements. Le sens de l’organisation est une qualité clé dans la vie et ils l’ont facilement acquise en essayant de lier leur scolarité et leur passion. L’une de mes plus grandes fiertés était quand mon fils a organisé une rencontre interne du club de natation et l’entraîneur l’a laissé faire. Il a énormément appris à ce moment-là.

4: Se sentir inclus dans un groupe :

Faire partie d’une équipe de natation c’est aussi avoir une vie sociale. Mes meilleurs souvenirs c’est quand mes enfants jouaient aux cartes ou à deviner des expressions avec leurs camarades sous les tentes. Ces amitiés ont duré de l’âge de 6 ans aux années lycée.

5: Les maths :

Avez-vous déjà pensé à tous les nombres autour de la natation ? Mes enfants pensent différemment à cause de la montre, du compte-tour : les mètres, les secondes et les centièmes. Ce sont beaucoup de nombres et de notions que mes enfants ont intégrés facilement comparés à d’autres qui ne faisaient pas de natation.

Qu’est-ce que vos enfants ont appris du fait d’être dans une équipe de natation ?

Elizabeth Wickham a été bénévole dans le club de natation pendant 14 ans. Elle a été membre du comité d’administration, collectrice de fonds, rédactrice pour la newsletter et « Madame l’organisatrice de compétitions ». Diplômée de l’Université de Washington d’un Bachelor en arts spécialisé dans le journalisme éditorial, elle a eu une longue carrière dans les relations publiques, en marketing et en publicité. Ses histoires ont été publiées dans des journaux et dans des magazines comme le Los Angeles Times, l’Orange County Parenting et Ladybug. Vous pouvez lire davantage de trucs et astuces pour les parents dans son blog.