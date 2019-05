Ledecky des temps impressionnants à l’entrainement: GMM par SwimOutlet.com

Traduction des propos de Mel Stewart

La championne Olympique américaine Katie Ledecky est rentrée d’un stage d’entraînement au centre Olympique d’entrainement avant la Richmond Pro Swim, et oui, je suis confiant que ce qu’elle fait à l’entraînement n’a jamais été fait auparavant par aucune nageuse.

La série:

20 x 100 nage libre départ 1:40, en tenant en dessous de la minute sur la moitié d’entre eux.

Série 400 4 nages progressif, sur le dernier 400 elle le nage en nage libre et lâche un 4:10 départ dans l’eau d’une poussée.

Ledecky, comme attendu, travaille dur pour s’inscrire un peu plus dans l’histoire de la natation. J’aime beaucoup le fait qu’elle ressemble à Michael Phelps même si Phelps ne partageait que très rarement voire jamais ses entraînements, séries. Si l’un d’entre vous les connaissent lâchez un commentaire !

Prédictions !

Après que l’australienne Ariarne Titmus soit descendue en dessous des 4 minutes, je pense qu’il est temps pour Ledecky de renvoyer un message fort. En effet, Titmus est à seulement trois secondes du 3:56 au 400 nage libre de Ledecky. Ce n’est pas non plus très rapproché mais cela reste trop peu d’écart, cela peut donner de la motivation pour que Ledecky aille chercher les 3:55.7 aux Championnats de monde à Gwangj en Corée cet été. Ledecky est descendue en dessous des 4 minutes au 400m 15 fois. 3:55.7 semble juste. Et c’est Ledecky. Tout est possible.

Mais qui veut savoir ce que je pense. Qu’en pensez vous?

