Le Zimbabwe sélectionne 2 nageurs et 2 nageuses pour les Mondiaux

L’Union aquatique du Zimbabwe (ZAU) a annoncé que quatre nageurs représenteront le pays aux Championnats du monde de 2017 cet été à Budapest. Les nageurs Peter Welzlar, James Lawson, Robyn Lee et Devyn Leask ont été sélectionnés selon le système de points FINA et ils seront accompagnés par Mary Kloppers, la présidente de l’Union aquatique, et Sheelah Crause, qui agira à titre d’entraîneuse.

Madame Kloppers a expliqué que la FINA avait établi des critères de sélection, et que par la suite, la ZAU avait utilisé les points FINA pour déterminer quels athlètes pourront prendre part à la compétition. Le Zimbabwe pouvait sélectionner un maximum de quatre athlètes, et l’équipe devait être composée de deux femmes et de deux hommes.

La présidente a aussi mentionné que c’est la première fois de l’histoire du pays qu’un nageur masculin se qualifie pour les Championnats du monde, et que cela démontre que la natation au Zimbabwe a encore beaucoup à offrir, et ce, même après le départ de Kirsty Coventry.

Coventry, l’athlète du Zimbabwe la plus décorée de l’histoire, a gagné 7 médailles olympiques, dont la médaille d’or au 200 mètres dos en 2004 et 2008. Elle a également pris part à chaque édition des Championnats du monde entre 2000 et 2016.