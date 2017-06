German Philip Heintz Joins Exclusive Club of Sub-1:56 200IM Swimmers

Philip Heintz set a new German record in the 200m IM (LC) in 1:55,76 on Thursday at the German National Championships. He now is one of the few swimmers who have been able to clock a time under 1:56.

To be precise, only Ryan Lochte, Michael Phelps, Kosuke Hagino, Laszlo Cseh and Thiago Pereira have yet been able to swim times between 1:54 and 1:56.

Ryan Lochte is the current world record holder in 1:54,oo, he established this time at the 2011 World Championships in Shanghai and it was the first world record in the post-supersuit era. In the same race in the final in Shanghai, Michael Phelps set his personal best time in 1:54,16 and won the 200m IM four times in a row at Olympic Games.

Lochte and Phelps share the 15 top performances in this event and all of the sub 1:55 times.

Japan’s Kosuke Hagino (1:55,07), Hungary’s Laszlo Cseh (1:55,18), USA’s Eric Shanteau (1:55,36) and Brazil’s Thiago Pereira (1.55,55) are the only swimmers worldwide who have been faster than Philip Heintz. Cseh is the only European swimmer among them, logically Heintz is the second fastest in history in Europe.

Cseh, Shanteau and Pereira reached their best times at the 2009 World Championships in Rome, in a high tech swimsuit. That means that Philip Heintz is the 4th fastest performer in the 200m IM in a textile suit.

His split times at his race:

00:25,38 00:55,42 01:28,20 01:55,76

(25,38, 30,04, 32,78, 27,56)

Just as a comparison, Lochte’s world record splits:

24.89, 53.48, 1:26.51 , 1:54.00

(24,89, 28,59, 32,03, 27,49)

Heintz says that backstroke is his weakest stroke.

Video showing his German record-breaking race:

YouTube, courtesy of JDizzlebro

Eine Weltklasseleistung lieferte Philip Heintz mit seinen beiden deutschen Rekorden über die 200 m Lagen ab: Er ist nun der zweitschnellste Europäer ALLER ZEITEN mit seinem deutschen Rekord von 1:55,76, nur Europarekordhalter Laszlo Cseh war bisher schneller in 1:55,18, allerdings in einem Hightech-Anzug im Jahr 2009 bei der WM in Rom.

In der Statistik aller Schwimmer weltweit über die 200 m Lagen, liegt er ebenfalls unter den TOP 10, vor ihm Ryan Lochte (Weltrekordhalter über 200 m Lagen in 1:54,00, aufgestellt 2011 in Shanghai), Michael Phelps (1:54,16, ebenfalls in Shanghai, gewann die 200 m Lagen viermal hintereinander bei Olympia), Kosuke Hagino (Japan) in 1:55,07, Laszlo Cseh (1:55,18, 2009 in Rom) und Eric Shanteau (USA, 1:55,36, 2009 in Rom) sowie der Brasilianer Thiago Pereira in 1:55,55, ebenfalls in Rom.

Der Weltrekord von 1:54,00, den Ryan Lochte 2011 bei den Weltmeisterschaften in Shanghai schwamm, war der erste Weltrekord nach dem Ende der Superanzüge.

Die 15 schnellsten Zeiten über die 200 m Lagen teilen übrigens Ryan Lochte und Michael Phelps unter sich auf und nur Lochte und Phelps schwammen bisher unter 1:55.

Phillip Heintz wäre mit seiner gestern geschwommenen Zeit von 1:55,78 also der siebschnellste 200 m Lagenschwimmer – EVER. Wobei wir uns hier auf Statistiken und Recherchen aus dem Internet beziehen, natürlich ohne Gewähr. Wenn die Leser andere Informationen haben, gerne melden.

Wenn dann noch der Unterschied gemacht wird zwischen den Hightech-Anzügen und den „normalen Wettkampfhosen“, in denen zur Zeit wieder geschwommen wurde, liegt Philip Heintz noch weiter vorne: Nur Ryan Lochte, Michael Phelps und Kosuke Hagino waren bisher schneller.