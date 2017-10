Le nouveau look de Florent Manaudou 

Florent Manaudou, qui a décidé de quitter les bassins après ses deux médailles d’argent aux Jeux Olympiques de Rio en 2016, continue de faire de nouvelles expériences pour se reconvertir. Après ses débuts dans le handball à Aix-en-Provence, il s’essaye au métier d’acteur et il en est déjà à sa troisième série.

Il a fait ses premiers pas d’acteur en tant que « guest » dans la série policière Munch diffusée par TF1. Son premier rôle était celui d’un grand sportif devenu victime d’une secte.

Florent Manaudou a également eu un rôle dans la mini-série Vestiaire de France 2. Ce très court-métrage, qui fait d’ailleurs polémique, met en scène des sportifs qui parlent très directement du handicap.

Mais pour être crédible pour sa troisième série, Florent Manaudou a dû longuement passer entre les mains de l’équipe de maquillage de Section de Recherches. Il dit avoir une « tête de bébé » pour jouer le rôle de Gabriel, un jeune espoir de la natation de 17 ans. Nous rappelons que Florent Manaudou est actuellement âgé de 26 ans. Section de Recherches est une série policière diffusée sur TF1. Il s’agit d’une unité spéciale de la gendarmerie nationale qui peut mener des enquêtes complexes au-delà de l’Hexagone.

L’ancien nageur a déjà publié quelques photos de son nouveau look sur les réseaux sociaux. Il a les cheveux plus longs, il est rasé de très près et le maquillage lui donne, en effet, une apparence plus jeune.

Tournage pour @section_de_recherches Flo alias Gabriel 17 ans 😜 #maquillage #coiffure #sectionderecherches #tournage #tetedebebe 🎬 A post shared by Flo Toudou (@florentmanaudou) on Sep 19, 2017 at 2:30am PDT

Repos entre les scènes #tournage #sectionderecherches #saintraphael 🎥 A post shared by Flo Toudou (@florentmanaudou) on Sep 29, 2017 at 4:42am PDT

Voilà une nouvelle expérience réussie pour le champion Olympique de natation.