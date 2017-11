Le Clos, Morozov Tied For Cluster 3 Lead After Beijing World Cup

2017 FINA WORLD CUP – BEIJING

Friday, November 10th & Saturday, November 11th

National Aquatics Center (Water Cube), Beijing, China

SCM

Startlists

Results

Chad le Clos and Vladimir Morozov sit tied for the Cluster 3 points lead on the World Cup series, with Le Clos still holding a commanding lead in overall points. Sarah Sjostrom has a 111-point lead overall and a 24-point lead in Cluster 3 on the women’s side.

That’s after a Beijing World Cup stop that is third-to-last on the tour. The series will wrap up this week in Tokyo and Singapore.

Cluster 3 Leaders

Women:

Rank Athlete Beijing TOTAL 1 Sarah Sjostrom 69 515 2 Katinka Hosszu 45 404 2 Ranomi Kromowidjojo 45 227 4 Emily Seebohm 36 210 5 Cate Campbell 27 51 6 Alia Atkinson 24 177 6 Wang Jianjiahe 24 48 8 Zhang Yufei 21 63 9 Boglarka Kapas 12 18 10 Li Bingjie 9 48 10 Franziska Hentke 9 30 10 Feng Junyang 9 9 10 Runa Imai 9 9 10 Hou Yawen 9 9 15 Rikke Moller Pedersen 6 90 15 Christina Licciardi 6 15 15 Sayaka Akase 6 6 15 Suo Ran 6 6 15 Kim Seoyeong 6 6

Men:

Rank Athlete Beijing TOTAL 1 Chad le Clos 48 360 1 Vladimir Morozov 48 237 3 Daiya Seto 36 36 4 Yasuhiro Koseki 24 24 5 Ji Xinjie 21 21 6 Xu Jiayu 18 18 7 Andrii Govorov 15 15 8 Ryosuke Irie 12 12 9 Kirill Prigoda 9 210 9 Pavel Sankovich 9 72 9 Qiu Ziao 9 27 9 Yauhen Tsurkin 9 24 9 Zhuravl Toumarkin 9 9 9 Yan Zibei 9 9 9 Shinri Shioura 9 9 9 David Verraszto 9 9 9 Michael Andrew 9 9 18 Christian Diener 6 105 18 Ilya Shymanovich 6 90 18 Gergely Gyurta 6 24 18 Qibin Zhang 6 21 18 Junya Koga 6 6 18 Qin Haiyang 6 6 18 Matthew Stanley 6 6 18 Mykhailo Romanchuk 6 6

World Cup Scoring

Medal Points

Each individual event yields points for the top 3 finishers.

Gold: 12 points

Silver: 9 points

Bronze: 6 points

World Record Bonuses

Each world record yields 20 points. Tying a world record is worth 10 points.

Performance Bonuses

The top 3 male and top 3 female swims of the meet earn bonus points. Top swims are determined based on FINA points. Only the top-scoring swim from each athlete is counted.

First: 24 points

Second: 18 points

Third: 12 points

Performance Bonuses:

Women:

Sarah Sjostrom, 100 free – 51.25 (980 FINA Points) Ranomi Kromowidjojo, 50 free – 23.47 (970 FINA Points) Cate Campbell, 100 free – 51.45 (968 FINA Points)

Men:

Vladimir Morozov, 100 IM – 50.36 (996 FINA Points) Daiya Seto, 400 IM – 3:58.20 (966 FINA Points) Chad le Clos, 50 fly – 22.22 (944 FINA Points)

World Cup Point Standings

Here are the full point standings:

Women:

Rank Athlete TOTAL Cluster 1 Moscow Berlin Eindhoven Cluster 2 Hong Kong Doha Cluster 3 Beijing 1 Sarah Sjostrom 515 266 109 60 97 180 87 93 69 69 2 Katinka Hosszu 404 176 57 80 39 183 96 87 45 45 3 Ranomi Kromowidjojo 227 122 36 65 21 60 33 27 45 45 4 Emily Seebohm 210 78 36 21 21 96 42 54 36 36 5 Alia Atkinson 177 90 24 30 36 63 30 33 24 24 6 Mireia Belmonte 122 122 27 21 74 0 0 0 0 0 7 Femke Heemskerk 102 12 0 6 6 90 51 39 0 0 8 Rikke Moller Pedersen 90 27 12 9 6 57 27 30 6 6 9 Zhang Yufei 63 0 0 0 0 42 21 21 21 21 10 Maalke De Waard 57 27 9 12 6 30 12 18 0 0 11 Cate Campbell 51 24 12 6 6 0 0 0 27 27 12 Wang Jianjiahe 48 0 0 0 0 24 0 24 24 24 12 Li Bingjie 48 0 0 0 0 39 21 18 9 9 14 Franziska Hentke 30 21 12 0 9 0 0 0 9 9 14 Federica Pellegrini 30 30 12 9 9 0 0 0 0 0 16 Ruta Meilutyte 27 27 9 0 18 0 0 0 0 0 17 Boglarka Kapas 18 0 0 0 0 6 0 6 12 12 17 Chan Kin Lok 18 0 0 0 0 18 6 12 0 0 17 Kierra Smith 18 0 0 0 0 18 18 0 0 0 17 Shen Duo 18 0 0 0 0 18 6 12 0 0 17 Sarah Kohler 18 18 0 9 9 0 0 0 0 0 22 Christina Licciardi 15 0 0 0 0 9 9 0 6 6 22 Alexandra Wenk 15 0 0 0 0 15 0 15 0 0 22 Nam Wei Ho 15 0 0 0 0 15 15 0 0 0 22 Kira Toussaint 15 15 0 9 6 0 0 0 0 0 22 Kristel Kobrich 15 15 9 0 6 0 0 0 0 0 27 Lena Kreundl 12 0 0 0 0 12 0 12 0 0 27 Alicia Tchorz 12 12 12 0 0 0 0 0 0 0 27 Ella Eastin 12 12 0 0 12 0 0 0 0 0 27 Fanny Lecluyse 12 12 0 12 0 0 0 0 0 0 31 Feng Junyang 9 0 0 0 0 0 0 0 9 9 31 Runa Imai 9 0 0 0 0 0 0 0 9 9 31 Hou Yawen 9 0 0 0 0 0 0 0 9 9 31 Jessica Whelan 9 0 0 0 0 9 9 0 0 0 31 Ilaria Bianchi 9 9 0 9 0 0 0 0 0 0 31 Jenna Laukkanen 9 9 0 9 0 0 0 0 0 0 31 Maria Temnikova 9 9 9 0 0 0 0 0 0 0 31 Melanie Margalis 9 9 0 0 9 0 0 0 0 0 31 Olivia Smoliga 9 9 0 0 9 0 0 0 0 0 31 Svetlana Chimrova 9 9 9 0 0 0 0 0 0 0 41 Sayaka Akase 6 0 0 0 0 0 0 0 6 6 41 Suo Ran 6 0 0 0 0 0 0 0 6 6 41 Kim Seoyeong 6 0 0 0 0 0 0 0 6 6 41 Chen Jie 6 0 0 0 0 6 6 0 0 0 41 Katii Tang 6 0 0 0 0 6 6 0 0 0 41 Kristen Straszacker 6 0 0 0 0 6 6 0 0 0 41 Lisa Graf 6 0 0 0 0 6 6 0 0 0 41 Lisa Zaiser 6 0 0 0 0 6 0 6 0 0 41 Peng Xuwei 6 0 0 0 0 6 0 6 0 0 41 Rainbow Ip 6 0 0 0 0 6 6 0 0 0 41 Stephanie Au 6 0 0 0 0 6 6 0 0 0 41 Anna Egorova 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 41 Blair Evans 6 6 0 6 0 0 0 0 0 0 41 Breeja Larson 6 6 0 0 6 0 0 0 0 0 41 Emma Robinson 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 41 Kimberly Buys 6 6 0 6 0 0 0 0 0 0 41 Maria Kameneva 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 41 Martina Van Berkel 6 6 0 0 6 0 0 0 0 0 41 Mikkayla Sheridan 6 6 0 6 0 0 0 0 0 0 41 Nadine Laemmler 6 6 0 6 0 0 0 0 0 0 41 Natalia Ivaneeva 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0

Men: