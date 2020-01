La Morte DI Kobe Bryant Sui Quotidiani: Lo Sfogo Di Federica Pellegrini

La morte di Kobe Bryant ha sconvolto tutto il mondo dello sport.

In ogni angolo del pianeta si è celebrata la vita di uno dei migliori cestisti professionisti della storia. Figura iconica nello sport in generale, non solo nel basket per la sua leggendaria dedizione al suo lavoro e la sua “Mentalità Mamba” nei momenti chiave.

Bryant è morto questa settimana in un incidente in elicottero. Gli omaggi ed rispetto da parte degli atleti in ogni sport è stato immaginabile.

I più grandi quotidiani del mondo hanno reso omaggio a Kobe Bryant, dedicandogli la copertina.

La une du journal L'Équipe ce lundi 27 janvier. pic.twitter.com/ete3RSzpbt — L'ÉQUIPE (@lequipe) January 26, 2020

Federica Pellegrini, attraverso il suo profilo Instagram, ha commentato lo spazio che la tragedia ha avuto sulle prime pagine di alcuni quotidiani sportivi italiani:

Tutto il mondo rende Onore ad un Dio dello Sport!! E noi?!?!…..Al netto dell’importanza che ha il calcio nel nostro Bel Paese… tutto ciò è assolutamente sbagliato!! Lo Sport per me è Altro!! Soprattutto oggi!!

Oltre 81 mila like per lo sfogo di Federica. Il post è stato condiviso anche da altri atleti, non solo nuotatori, e da decine e decine di appassionati di sport. Il post della Pellegrini ha raccolto i commenti di tantissimi nuotatori, tra cui Matteo Rivolta, Marco Orsi, Luca Dotto, Laura Letrari, solo per citarne alcuni, e di campioni azzurri anche di altri sport, come Claudio Marchisio e Flavia Pennetta

Non si fermano i tributi sui social media alla vita di Bryant ed a ciò che ha lasciato.