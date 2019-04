KINGKYLE – Une marge de progression

Championnats de Natation d’Australie 2019

Dans la deuxième soirée des championnats d’Australie 2019, le champion Olympique de Rio sur le 100 nage libre Kyle Chalmers s’est distingué avec une performance monstre sur le 100 nage libre, stoppant le chrono en 47.48, nouveau meilleur temps personnel. Tout en devançant de plus d’une seconde et demie l’homme le plus rapide du monde en textile, Cameron McEvoy.

Ce nouveau temps établi par Chalmers à 20 ans est plus rapide que celui qui lui a permis de gagner l’or à Rio en 2016, 47.58, ancien record personnel de Chalmers.

En parlant de cette course historique dans la piscine où il s’entraîne, le SA Aquatic & Leisure Centre, Chalmers témoigne « Je ne m’attendais pas du tout à ça, je me sentais endormis et lourd dans l’eau ce matin ce qui est plutôt normal sans affûtage et après la journée d’hier (durant laquelle il a gagné le 100 papillon) donc j’ai fait de mon mieux pour que je nage vite ».

« J’ai eu un massage et je me suis donné plein de temps pour m’étirer et récupérer, j’ai fait un échauffement de 2.5 km – ce qui représente un échauffement allongé pour moi, j’essaie de m’entraîner à travers cette compétition ».

« Je voulais vraiment être rapide et nager 47. Je n’avais jamais nagé 47 dans cette piscine maintenant c’est fait et c’est palpitant ».

« J’ai encore des compétences qui ne sont pas au niveau mondial et je sais que si je peux les améliorer d’un dixième de seconde chacune ensuite tout s’additionnera. Ce temps est bien sûr un super temps, le plus rapide que j’ai jamais été et ça peut rivaliser dans le monde » il témoigne.

« Je sais que mon virage ce matin était 0.04 centièmes plus lent que celui de Cam (McEvoy) lorsqu’il a nagé 47.0 donc je sais que mes compétences progressent, mais c’est vraiment au niveau de l’entraînement à chaque fois que je fais un virage que ça se développe ».

« On en fait des centaines par jour, c’est plutôt facile d’entraîner ses points faibles et de créer un automatisme pour ne pas avoir à trop se concentrer dessus pendant la course, pour que cela se passe naturellement ».

*Tous les propos de Kyle Chalmers on été traduits

Résumé du 100 nage libre messieurs :

100m Nage Libre Messieurs – Finale