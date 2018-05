Katie Ledecky stellt neuen Weltrekord über 1500 m Freistil auf (VIDEO)

Es war das erste Rennen von Katie Ledecky als Profi-Schwimmerin. Beim Pro Swim in Indianapolis stellte sie direkt einen Weltrekord über 1500 m Freistil auf – diese Strecke wird erstmalig 2020 auch bei olympischen Spielen ausgetragen. Ledecky verbesserte ihren eigenen Weltrekord von 15:25,48, aufgestellt 2015 bei den Weltmeisterschaften in Kasan (Russland) auf 15:20,48. Und sie hatte nicht ansatzweise Konkurrenz bei dem Wettkampf in den USA, die Zweite (Erica Sullivan) kam fast 50 Sekunden nach Ledecky ins Ziel. Ledecky ist damit fast 33 Sekunden schneller als die Zweitschnellste in diesem Jahr weltweit, die Chinesin Jianjiahe Wang (15:53,01). Sarah Köhler belegt einen guten fünften Platz in 15:59,83 in diesem Ranking, sie ist die zweitschnellsten Europäerin.

(Quelle: FINA World Ranking 2018)

1 15:20.48 Ledecky, Katie USA n/a 2018 TYR Pro Swim Series – Ind Indianapolis USA 16/05/2018

2 15:53.01 Wang, Jianjiahe CHN n/a Chinese Nationals Shanxi CHN 13/04/2018

3 15:57.66 Quadarella, Simona ITA n/a Italy Spring Nationals Riccione ITA 10/04/2018

4 15:58.29 LI, Bingjie CHN n/a Chinese Nationals Shanxi CHN 13/04/2018

5 15:59.83 Kohler, Sarah GER n/a 2018 Stockholm Open Stockholm SWE 05/04/2018

6 16:07.43 Belmonte, Mireia ESP Campeonato de Espana Open de 09/04/2018

Primavera, n/a Malaga ESP

7 16:08.70 Twichell, Ashley USA n/a 2018 TYR Pro Swim Series – Atl Atlanta USA 04/03/2018

8 16:09.88 Sullivan, Erica USA n/a 2018 TYR Pro Swim Series – Ind Indianapolis USA 16/05/2018

9 16:11.09 Kobrich, Kristel CHI n/a 2018 TYR Pro Swim Series – Atl Atlanta USA 04/03/2018

10 16:11.18 Hou, Yawen CHN n/a Chinese Nationals

Video courtesy of USA Swimming.

SPLITS

28.09 30.41 30.76 200 split 2:00.25 30.99 30.86 31.39 31.21 400 split 4:04.88 31.17 30.98 30.96 30.70 30.77 30.99 30.85 30.75 800 split 8:11.70 30.82 30.82 30.68 30.76 1000 split 10:14.83 30.87 30.60 30.72 30.90 30.89 30.68 30.81 30.84 30.44 30.55 Final time 15:20.48 29.22

TOP PERFORMANCES OF ALL TIME – WOMEN’S 1500 FREE

TOP PERFORMERS OF ALL TIME – WOMEN’S 1500 FREE