James Gibson: Energy Standard Si Sta Preparando Al 100% Per La II Stagione ISL

James Gibson, head coach della squadra Energy Standard, ha dichiarato che il suo team si sta preparando “al 100%” per la seconda stagione della International Swimming League.

Il gruppo di allenamento Energy Standard, non è lo stesso della squadra dell’ISL, ma presenta una forte sovrapposizione di componenti.

Durante questa settimana il gruppo è tornato alla sua base di allenamento ad Antalya, in Turchia, per iniziare la stagione olimpica. Come abbiamo riferito a luglio, gli atleti sono riusciti a ritornare in Turchia in seguito alle revoche di alcune restrizioni di viaggio dovute alla pandemia da coronavirus.

James Gibson ha dichiarato che il gruppo non si è totalmente ricompattato per prendere una “pausa mentale e ripristinare l’attenzione” in vista della stagione 2021. Ha anche sottolineato che la prossima stagione ISL ha dato agli atleti una nuova direzione e un rinnovato atteggiamento positivo dopo mesi di incertezza.

“Ci sono ancora molte incognite su ciò che accadrà l’anno prossimo. Ora abbiamo un obiettivo chiaro nel programma. Quello che facciamo è pianificare con le informazioni che abbiamo. L’obiettivo a breve termine è l’ISL e ci stiamo preparando al 100% perché al momento questa è l’unica certezza”.

Parlando dell’ISL, ha detto:

“Vogliamo mantenere il nostro titolo, sappiamo che le altre squadre saranno eccezionalmente forti. C’è sicuramente fermento nel gruppo al momento”.

Energy Standard avrà la concorrenza di due nuove squadre che si sono unite all’ISL in vista di questa stagione: i Toronto Titans e i Tokyo Frog Kings.

Attualmente ad Antalya si stanno allenando:

Un’assenza degna di nota è quella di Chad le Clos, medaglia d’oro olimpica e detentore del record mondiale, che rimane in Sudafrica a causa delle restrizioni che gli impediscono di recarsi in Turchia.

Su questo, ha detto Gibson:

“È stata un po’ una sfida riportare alcuni atleti in Turchia. Noi lavoriamo al meglio delle nostre possibilità. Mandiamo programmi in tutto il mondo alle persone che ne hanno bisogno e li sosteniamo da lontano”.

Ulteriori dettagli sulla seconda stagione saranno annunciati la prossima settimana.

Riportato in inglese dalla collega Lydia Ferrari Kehoe