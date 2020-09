Paolo Barelli Confermato Presidente Della Federazione Italiana Nuoto

Paolo Barelli è stato confermato Presidente della Federazione Italiana Nuoto con il 71,54% dei voti.

Sarà il suo sesto mandato e rimarrà in carica fino al 2024.

Nel corso della XVII Assemblea elettiva ordinaria, svoltasi ieri allo Stadio Olimpico di Roma, è stato rinnovato il 30% del consiglio federale.

Le nuove nomine sono state assegnate a:

Il Presidente Paolo Barelli nella sua relazione di apertura dell’Assemblea ha dichiarato (fonte Federnuoto):

Stiamo attraversando un periodo particolare che sintetizzerei in due motivazioni. La pandemia e la riforma dello sport. Quest’ultima tematica da mesi nuota o vola attorno a noi e non sappiamo dove approderà o andrà a posarsi. Noi andiamo ad acqua calda, lo diciamo spesso, abbiamo più difficoltà di altri sport a sostenere l’attività. Abbiamo retto fino all’ultimo, siamo stati costretti a fermarci, abbiamo riaperto. Cerchiamo di andare avanti, non senza difficoltà.

Oggi lo sport in Italia poggia esclusivamente sul lavoro delle società e dei loro presidenti.

Non si tratta unicamente di preparare il campione alle gare, in questo possiamo provarci noi federazione, ma si tratta di riuscire a mantenere in vita le società e consentire loro di far praticare lo sport a tutti i cittadini.

Se le società non avranno la possibilità di agganciare il cosiddetto post pandemia, lo sport in Italia si fermerà. A tal proposito noi stiamo cercando di fare il massimo.

Abbiamo investito circa 5 milioni di euro sulla ripresa dell’attività; abbiamo promosso ed organizzato collegiali per tutte le nostre squadre e tornei e manifestazioni per le tutte le nostre discipline.

Adesso c’è bisogno di sostenere le società, le associazioni sportive e gli enti di promozione con leggi e riforme concrete, impiantistica e promozione sportiva in primis, e per questo è necessario l’intervento del nostro Governo.