Il Pluri Campione Olimpico Ian Thorpe al Settecolli

INTERNAZIONALI D’ITALIA – TROFEO SETTECOLLI

Mentre si stavano svolgendo i preliminari della mattina, uno speciale trio ha fatto ingresso nella piscina del Foro Italico di Roma.

Accompagnato da Massimiliano Rosolino, e Filippo Magnini, Ian Thorpe ha voluto omaggiare il Trofeo Settecolli e salutare atleti ed appassionati che riempivano le tribune.

Il campione Olimpionico e mondiale Australiano era definito “un gigante” in acqua, per la sua statura e fisicità imponente.

Altro 1 metro e 95 centimetri per oltre 100 kg di peso, in acqua era famoso per essere capace di manette il ritmo per tutta la gara e poi accelerare in maniera impressionante nelle fasi conclusive.

Introdotto da Massimiliano Rosolino, ha focalizzato l’attenzione sull’importanza dello sport e del nuoto nell’educazione delle nuove generazioni.

Alle Olimpiadi di Sidney del 2000, Ian conquistò una medaglia d’oro nei 400 metri stile libero, nella staffetta 4×100 e nella 4×200 stile libero maschile. Nei 200 metri stile libero riuscì a conquistare un argento. Argento anche nella 4×100 mista.

La “Torpedine” era il soprannome dato alla sua nuotata, poiché quando scendeva in acqua dava poco scampo agli avversari.

Alle Olimpiadi di Atene del 2004 Ian Thorpe incontra l’olandese Pieter Van den Hoogenband, ed un giovane statunitense Michael Phelps.

Phelps in quella edizione dei Giochi conquistò 4 ori ed 1 bronzo individuali, e fissò due record olimpici.

Ian conquistò la medaglia d’oro nei 200 stile libero.

Quelle Olimpiadi verranno ricordate per la gara dei 400 metri stile libero, dove Ian Thorpe conquistò la vetta del podio vincendo contro Phelps e Van den Hoogenband.

APPROFONDIMENTI SETTECOLLI 2018