Il Nuoto Italiano Con La Valigia-Nuove Destinazioni-Nuovi Obiettivi

SI INIZIA!💥💣! Mood di cambiamenti!! Inizio ufficialmente un nuovo percorso della mia carriera da Atleta a Bologna sotto la guida di Fabrizio Bastelli e in compagnia degli atleti e allenatori dell'@azzurra91csi_president che ringrazio per l'ospitalità. Sono entusiasta e determinata per questa mia scelta e ho tanta voglia di mettermi gioco! Dopo tanti anni di un percorso che mi ha portata in alto, è giunto il momento di cambiare! Porto con me tutto il bagaglio di esperienza e di bei ricordi, pronta per ripartire più forte di prima! Ed ora…. ANDIAMOOOO!!! 💪 #mizzy #roadto #apple